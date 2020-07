Die Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg startet am 2. November wieder mit einer neuen Klasse in die 30-monatige Fortbildung zum „staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau“. Mit der praxisorientierten Fortbildung und einer sehr engen Verknüpfung von Theorie und Praxis richtet sich die Fachschule mit ihrem Angebot an zukünftige Betriebsleiter und Führungskräfte landwirtschaftlicher Unternehmen. Aufbauend auf den Abschluss der Fachschule kann die Qualifikation zum „Landwirtschaftsmeister/in“ erworben werden. Zulassungsvoraussetzung ist ein Abschluss in einem landwirtschaftlichen Beruf, in begründeten Einzelfällen werden unter bestimmten Voraussetzungen auch der Landwirtschaft förderliche Berufsabschlüsse akzeptiert.

Am Mittwoch, 22. Juli, um 19.30 Uhr findet ein Infoabend zum Fortbildungslehrgang in den Räumlichkeiten der Fachschule (Frauenstr. 4, 88212 Ravensburg) statt. Eingeladen sind alle interessierten Schüler sowie deren Eltern. Aufgrund der aktuellen coronabedingten Einschränkungen ist die Zahl der Teilnehmenden begrenzt. Es wird daher um telefonische Anmeldung unter 0751/85 6010 gebeten.