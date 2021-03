Neue Infrastruktur in Ravensburgs Süden

Im Bereich zwischen „Am Moltkeplatz“ und Ziegelstraße in Ravensburg wird ab Montag, 22. März, gebaut: Abschnittsweise verlegt die TWS Netz auf einer Trassenlänge von rund 400 Metern Leerrohre für Breitband, in welche das Unternehmen Tele-Data später Glasfaserkabel für das schnelle Internet einziehen wird. Die Maßnahme startet an der Ecke Am Moltkeplatz/Bismarckstraße. Die Bauarbeiten werden dann in einem Teilbereich der Tannenbergstraße und Ziegelstraße weitergeführt.

Außerdem verlegt die TWS Netz rund 300 Meter Leerrohre für die Stromversorgung und erneuert zwischen Goetheplatz und Ziegelstraße ein Mittelspannungskabel, um das Netz fit für zukünftige Herausforderungen zu machen. Auch wird die Straßenbeleuchtung in einem Teilbereich der Ziegelstraße erweitert. Während der Bauarbeiten kann es zu Behinderungen kommen. Rund sechs Wochen veranschlagt der Netzbetreiber für die gesamte Baumaßnahme und investiert damit in die örtliche Versorgungssicherheit.

Die Bauarbeiten werden laut der TWS Netz so zügig wie möglich durchgeführt. Mit den Tiefbau- und Rohrbauarbeiten wurden regionale Firmen beauftragt.