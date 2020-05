Neue Hotline hilft Senioren bei digitalen Fragen

Die Digitale Sprechstunde des Mehrgenerationenhauses Weinbergstraße der Stiftung Liebenau ist bis zur Corona-Krise eine beliebte Anlaufstelle für Senioren gewesen, die ihre ersten Schritte in die digitale Welt gewagt haben, teilt die Stiftung mit. Weil dieser Service gerade in Quarantäne-Zeiten noch wichtiger geworden sei, wurde jetzt eine Telefon-Hotline eingerichtet, die am Samstag, 16. Mai, von 11 bis 14 Uhr erstmals freigeschaltet wird.

„Unsere Hotline basiert auf einem Online-Dienst, der es uns erlaubt, auf drei Leitungen parallel zu beraten. Wir werden ab dem 16. Mai so organisiert sein, dass immer drei Berater in Bereitschaft sind, die die Anrufe dann über eine App entgegennehmen können“, erläutert der ehrenamtliche Helfer Timo Botz das Prinzip. Dabei würden für die Nutzer nur die üblichen Festnetz-Kosten anfallen. „Wir wollen die Menschen ja nicht nur mit einer Lösung beglücken, sondern auch Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Das erfordert unsererseits zunächst eine Anpassung der Sprache und der Geschwindigkeit.“ Für häufig gestellte Fragen sind laut Mitteilung zudem künftig Erklär-Videos geplant, die die Berater etwas entlasten sollen.