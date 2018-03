Neue Gesichter im Ensemble

Mit der Premiere von „Der Kredit“ von Jordi Galceran startet das Theater Ravensburg am Freitag, 6. April, in das neue Frühjahrs- und Sommerprogramm. In der beißenden Komödie wird eine scheinbar sichere Existenz aus den Angeln gehoben und Machtverhältnisse gleich mehrfach neu geordnet, geht aus der Pressemitteilung hervor.

Ein besonderes Gastspiel hat das Theater für Donnerstag, 19. April, eingeladen, kündigen die Veranstalter an. Die als Catwoman auch in der Region bestens bekannte Heike Feist präsentiert an diesem Abend zusammen mit Michael Ihnow ihren Hildegard-von-Bingen-Abend unter dem Motto „Die schon wieder!“, ein Abend so rasant, humorvoll und intelligent wie Hildegard von Bingen selbst. Für die ganze Familie zeigt das Ensemble des Theaters am 22. April in einer Sonntagnachmittagsvorstellung das Kinderstück „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ nach dem Roman von Andreas Steinhöfel.

Literarischer Abend steht im Zeichen der Türkei

Wolfram Frommlet ist am Donnerstag, 26. April, mit seiner neuen Lesereihe im Theatercafé zu erleben, diesmal steht der literarische Abend ganz im Zeichen der Türkei. „Die andere Türkei“ heißt sein Programm mit Lyrik und Prosa über die Schönheit der Türkei, über die Lebenslust in Istanbul ohne Fundamentalisten, über das Leben der Migranten und die lange Repression der Literatur großartigen türkischer Kultur. Begleitet wird er dabei musikalisch vom Saz-Ensemble der Alevitischen Kulturgemeinde Ravensburg.

Am Sonntag, 6. Mai, zeigen die Kinder und Jugendlichen der Zirkusschule Moskito in einer öffentlichen Kurspräsentation, was sie in einem Jahr gelernt haben. Auch die Jugendlichen des hauseigenen Theaterclubs 1 haben am Dienstag, 8. Mai, die Premierenvorstellung ihrer Eigenproduktion „Der Kick“ , in der sie sich mit Gruppendynamik, Hass und Fremdenfeindlichkeit auseinandersetzen und sich auch die Frage stellen, was Menschen dazu bringt, ohne Hemmungen zu quälen und zu töten.

Eine Nachmittagsvorstellung von „Der Vorname“ gibt es am Sonntag, 20. Mai, auf Wunsch vieler Theaterbesucher um 15 Uhr zu sehen. Wie jeden Sommer gibt es auch ab Juni wieder das Freilichttheater im Innenhof des Theaters zu erleben. In diesem Jahr steht mit „Die 37 Ansichtskarten“ von Michael McKeever eine amerikanische schwarze Komödie auf dem Spielplan mit berührenden Momenten über eine ziemlich durchgeknallte Familie, die ihre sehr eigene Art der Realitätsbewältigung gefunden hat. In dieser Sommertheaterproduktion sind mit den Schauspielerinnen Jördis Johannsen aus Esslingen und Kathrin Horodynski aus Berlin auch zwei neue Gesichter im Ensemble zu erleben. Die Premiere ist am Donnerstag, 21. Juni.

Schultheater, Gastspiele und Produktionen der Vormonate

Erfolgreiche Produktionen der Vormonate wie „Die 39 Stufen“, „Der letzte der feurigen Liebhaber“, „Der Vorname“, „Der dressierte Mann“ oder auch „Eltern-für Kinder nicht zu empfehlen“ werden im aktuellen Spielplan vertreten sein, auch die beliebten Essenslesungen im Theatercafé wird es wieder geben, heißt es in der Ankündigung. Schultheateraufführungen und Gastspiele ergänzen das diesjährige Frühlings- und Sommerprogramm. Bevor das Theater mit dem Rutenfest in seine Sommerpause startet, gibt es noch die Premieren des Theaterclub 3 am Dienstag, 10. Juli, mit „Die Wolf-Gang“ von Tom Lanoye und die Premiere des Theaterclub 2 mit „Berlin 61“.