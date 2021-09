Neue Führungsspitzen und hochrangige Ehrungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jeweils zwei Vereinsjahre berichteten der Musikverein Taldorf und dessen Förderverein bei den diesjährigen Jahreshauptversammlungen am Samstag, den 11. September 2021 in der Schussentalhalle in Oberzell.

Vorstand Alexander Schmeh übergab die Vereinsführung des Musikvereins Taldorf nach 27 Jahren an Dieter Hildebrand, bisher Vorstand des Fördervereins. Erfreulicherweise war es gelungen, auch das Amt des ersten Vorstands im Förderverein mit David Maier neu zu besetzen, sowie weitere Ämter mit jungen Nachfolgern aus den eigenen Reihen zu bekleiden. Der Musikverein gratuliert dem neuen Vorstandsteam des Fördervereins und freut sich über die Verjüngung, die perfekten Nährboden für die so bedeutsame Jugendarbeit biete.

Alexander Schmeh übergab einen in jeder Hinsicht tadellosen Verein. Sei es musikalisch, kameradschaftlich oder finanziell. Wie Kassier Norbert Rothenhäusler in seinem Kassenbericht berichtete, stehe der Verein trotz Corona, aufgrund eines Ausgabenstopps, finanziell auf einer soliden Basis. Auch die außerordentliche Kameradschaft wurde am Abend mehrmals eindrücklich hervorgehoben. Dies bestätigen die zahlreichen hochrangigen Ehrungen, die vom Kreisverbandsvorsitzenden Rudolf Hämmerle besonders individuell durchgeführt wurden. Insgesamt wurden 32 Ehrungen verliehen - darunter sechs Ehrungen für 40 Jahre, zwei Ehrungen für 50 Jahre sowie eine Ehrung an Manfred Huber für bemerkenswerte 60 Jahre aktive Tätigkeit. Dem Bericht der Dirigentin Stefanie Hairbucher zufolge habe Corona die Kapelle sogar noch enger zusammengebracht. Man habe die Kameradschaft, sowie Proben und Auftritte noch mehr zu schätzen gelernt. Sie bedauerte sehr, dass neben dem Jahreskonzert auch das Wertungsspiel abgesagt wurde, auf welches man sich schon so intensiv vorbereitet hatte. Die Teilnahme werde bei nächster Gelegenheit nachgeholt, da der Verein die besten Voraussetzungen dafür biete.

Der Musikverein ist Alexander Schmeh zu tiefstem Dank verpflichtet. Er hat den Verein mit seinem jahrelangen Engagement und seiner besonderen Hingabe maßgeblich geprägt und zu dem gemacht, was er heute ist – ein Paradebeispiel eines Vereins mit starker Gemeinschaft, stabiler Basis und tiefen Wurzeln in der Infrastruktur der Ortschaft Taldorf.