Neue Führung „Markt-Genuss“ durch die Ravensburger Innenstadt

Die Tourist-Information der Stadt Ravensburg hat eine neue Stadtführung im Programm: Markt-Genuss wird an Samstagen angeboten, beginnt morgens um 9 Uhr auf dem zentralen Marienplatz und verspricht Geschichten, Anekdoten und Hintergründe zum jahrhundertealten Marktgeschehen in Ravensburg. „Auf unserer knapp zweistündigen Tour wollen wir einige der früheren Marktzonen und Handelshäuser kennenlernen, über den Wochenmarkt bummeln und Genuss erleben“, sagt Stadtführer Michael Borrasch.

Gleich zu Beginn erfahren die Stadtgäste, dass sich im Waaghaus mit dem mächtigen Giebel einst Stadtwaage und zentrale Zollstelle befanden. Im Lederhaus, wo heute die Tourist-Information ihren Standort hat, boten früher Schuhmacher, Gerber, Sattler und Gürtler ihre Waren an. Auch das historische Rathaus schräg gegenüber fungierte schon früh als Handelshaus und war bis 1875 Verkaufslokal.

Auf dem Platz hinter dem Rathaus, der nächsten Station, befand sich der einstige Fischmarkt. Zugelassen waren nur Berufsfischer vom Bodensee oder Pächter eines oberschwäbischen Weihers. Im 19. Jahrhundert wurde der Fischmarkt eingestellt und machte zunächst einem Geflügelmarkt und im 20. Jahrhundert einem Hundemarkt für Wach- und Kettenhunde Platz.

Der Weg führt weiter in die Brotlaube beziehungsweise in das Alte Theater, wie das Gebäude auch genannt wird, weil dort im ersten Obergeschoss von 1698 bis in die 1880er-Jahre hinein Theateraufführungen stattfanden. Die Bezeichnung Brotlaube ist wegen der Bäckerstände an den Markttagen im linken Durchgang entstanden. An der nächsten Station in der Eichelstraße erfahren die Stadtgäste vom 1286 durch den damaligen König Rudolf von Habsburg erneuerten Marktprivileg. „Dadurch wissen wir gesichert, dass seither samstags ein Markt in Ravensburg stattfindet, auch wenn dessen Anfänge bereits in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts liegen dürften.“ Immer wieder hat der Stadtführer auch Anekdoten parat. Die Stadtgäste erfahren zudem, wer früher in den noblen Stadthäusern residierte und dass bereits im 18. Jahrhundert die in der Marktstraße 10 lebende, vom Comer See stammende Handelsfamilie Belli in Ravensburg mit Südfrüchten und anderen italienischen Produkten handelte.

Weiter geht es zum Gespinstmarkt, dem ehemaligen Garn-, Werg-, Flachs- und Hanfmarkt, wo die Waren direkt vor Ort mit der Gespinstwaage ausgewogen wurden. Auch durch die Kirchstraße führt der Weg. Da Ravensburg ein wichtiger, attraktiver Marktort war, unterhielten hier und in der Herrenstraße mehrere Klöster Stadtniederlassungen, so genannte Klosterhöfe.

Höhepunkte der Stadtführung Markt-Genuss sind drei Genussstationen zwischendurch: Im Bauernmarkt werden die Stadtgäste mit fantasievollem, gesunden Fingerfood und frischer Apfelschorle verwöhnt. Am Marktstand des Hofs Kempter in der Brotlaube gibt es Sekt und Orangensaft sowie Canapés mit verschiedenen selbst gemachten Brotaufstrichen. Die Führung endet mit einem guten Espresso und Pralinen im Cafésito in der Roßbachstraße.