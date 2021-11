Neue Elektrofahrrad-Verleihstation in der Ulmer Straße in Ravensburg

Elektrofahrräder steht nun direkt am Eingang der Lidl-Filiale in der Ulmer Straße in Ravensburg parat. „Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden alternative Mobilitätsformen als zusätzlichen Service anbieten können. Bereits in anderen Städten haben wir mit Verleihrädern sehr gute Erfahrungen gesammelt“, wird Winnie Köhler, Portfoliomanagerin der Lidl-Regionalgesellschaft Dettingen, in der Pressemitteilung der TWS zitiert.

Mit Lidl kooperiere nun der erste Lebensmittelhändler mit den Technischen Werken Schussental (TWS), die das Elektrofahrrad-Verleihsystem und den Service für klimaschonende Mobilität in der Region weiter ausbauen möchten. „Wir bieten den Unternehmen in der Region an, mitzumachen und einen wichtigen Beitrag zum Mobilitätsmix der Zukunft zu leisten. Gerade für kürzere Strecken im innerstädtischen Bereich ist das Pedelec eine gute Ergänzung zum ÖPNV. Außerdem sind die Räder ein idealer Werbeträger für Unternehmen“, so Jenny Jungnitz, Abteilungsleiterin Verkehr- und Mobilitätsdienstleistungen bei der TWS.

Die neue Station in der Ulmer Straße erscheint ganz im Lidl-Look. Trotzdem würden alle Elektrofahrräder des TWS-Verleihsystems in die Station. Für die Rückgabe stünden den Nutzern mittlerweile insgesamt 19 Verleihstationen in Ravensburg und Weingarten zur Verfügung, die alle mit TWS-Naturstrom betrieben würden. Nutzen könnten das öffentliche Elektrofahrrad-Verleihsystem alle ab 18 Jahre, die sich einmalig auf der Mobilitätsplattform unter mobil.tws.de registrieren.