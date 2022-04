Neue E-Ladestation in Schmalegg

Die Technischen Werke Schussental (TWS) haben gemeinsam mit dem Golfclub Ravensburg in Schmalegg eine öffentliche Säule mit zwei Ladepunkten für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen. „Unsere Gäste haben sich schon sehr darauf gefreut, denn nicht wenige sind bereits elektrisch unterwegs“, wird Hugo Adler, Geschäftsführer der Golfanlage Ravensburg, in einer Mitteilung der TWS zitiert. Gemeinsam mit Robert Sommer, Bereichsleiter Markt der TWS, nahm er die neue Einrichtung offiziell in Betrieb. Das Bezahlen an der Säule funktioniert kontaktlos mit der Ladekarte „twsEmobil“ und allen Ladekarten im ladenetz.de-Verbund oder mit den Optionen EC- und Kreditkarte sowie Apple Pay.