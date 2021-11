Neue DRK Sanitäter*innen für den Kreis Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter besonderen Schutzmaßnahmen fand im November die letzte Sanitäter-Ausbildung für 2021 statt. Alle Teilnehmer mussten geimpft sein und wurden am letzten Wochenende zudem vor jedem Kurstag einem Schnelltest unterzogen. Das Tragen der FFP-2 Maske ist in diesen Zeiten schon fast obligatorisch. Die grossen Theorieblöcke wurden Freitagabends online besprochen, während an den Samstagen und Sonntagen Wert auf viel Übung gelegt wurde. Das Konzept ging auf, alle zu den Prüfungen angetretenen Teilnehmer haben mit Bravour bestanden.

Die Sanitätsdienst-Ausbildung ist ein Grundpfeiler für die Mitarbeit in den Gliederungen, die sich nun in den Bereichen „Helfer vor Ort“, Sanitätsdienst sowie im Katastrophenschutz engagieren und weiterbilden können.

Über Verstärkung freuen können sich die Rettungshundestaffel Ravensburg, der Ortsverein Ravensburg, der Ortsverein Aulendorf, der Ortsverein Weingarten, die First Responder der Hochschule Weingarten und die Bergwacht Ravensburg.

Wollen Sie dabei sein? Dann melden Sie sich gerne bei Ihrem DRK vor Ort oder per Mail: info@rotkreuz-ravensburg.de. Wir freuen uns immer über neue, engagierte Menschen.