Neue Drehleiter ermöglicht mehr Baugenehmigungen

Die Feuerwehr Ravensburg bekommt eine neue Drehleiter in Höhe von knapp 800 000 Euro. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Der Auftrag wird an die Firma Magirus in Ulm vergeben. 249 000 Euro Zuschuss gibt es dazu vom Land aus Mitteln der Feuerschutzsteuer.

Das Besondere an der Leiter: Im Gegensatz zur alten Leiter, kann die neue, ebenfalls 23 Meter hohe Leiter „geknickt“ und der Einstiegskorb um 45 Grad geschwenkt werden. Das hat den Vorteil, nun auch beispielsweise schwer zugängliche Dachgeschosse in der historischen Ravensburger Altstadt erreicht werden können.

„Wir versprechen uns dadurch eine deutliche Verbesserung des zweiten Fluchtwegs“, machte Baubürgermeister Dirk Bastin im gemeinderat deutlich. Wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erläuterte, könnten künftig Baugenehmigungen beispielsweise für Dachgeschosswohnungen erteilt werden, bei denen bislang der zweite Rettungsweg fehlte. Darauf hatte in der Sitzung FDP-Stadtrat Roland Dieterich aufmerksam gemacht und forderte die Verwaltung auf, mehr Baugenehmigungen für Vorhaben zu erteilen, bei denen der zweite Rettungsweg bislang problematisch war.

Stadtrat Rudi Hämmerle (CDU) sprach den Umstand an, dass die Stadt zuletzt bei der Anschaffung von Fahrzeugen für Feuerwehr und Betriebshof benachteiligt wurde. Wie berichtet, hatten sich die Hersteller unerlaubt abgesprochen und mehreren Kommunen ihre Fahrzeuge zu stark überhöhten Preisen verkauft.

„Vertrauen erschüttert“

„Ich hoffe, wir kaufen die Leiter jetzt nicht zu Wucherpreisen und dass die Verwaltung das geprüft hat“, so Hämmerle. Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp sagte dazu, die Verwaltung habe das Angebot genau geprüft, sein Vertrauen in die Hersteller sei allerdings „bis in alle Zeiten erschüttert“.