Neue Deutschkurse bei der Kreishandwerkerschaft Ravensburg

Die Kreishandwerkerschaft Ravensburg bietet auch für 2020/2021 wieder Deutschkurse mit spezifischen Lerninhalten für das Bauhandwerk und für Handwerksbetriebe der Metallverarbeitung, des Kfz-Gewerbes, für Karosserie und Fahrzeugbau sowie für Landmaschinenmechanik an, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Alleine die unterschiedlichen Fachbegriffe der verschiedenen Handwerke würden es nötig machen, darauf zugeschnittene Sprachkenntnisse zu vermitteln, so die Handwerkskammer. Die Kurse würden aber nicht nur der besseren Verständigung am Arbeitsplatz fienen. Sie sollen die Chancen erhöhen, die handwerkliche Ausbildung zum Abschluss zu bringen und so die Fachkräfte im Betrieb zu halten.

Franz Moosherr, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Ravensburg, wird wie folgt zitiert: „Gute Deutschkenntnisse sind natürlich wichtig für die Verständigung im Handwerks-Betrieb und beim Kundenkontakt. Wer sich hier gut artikulieren kann, ist ein glänzendes Aushängeschild für den Betrieb. Aber darüber hinaus ist Sprachkompetenz vor allem der Schlüssel zur Integration. Sie vermittelt zu Recht Ansehen und Respekt und das fördert wiederum die Motivation. In vielen Leuten steckt großes Potential, das nur mit Sprachsicherheit ausgeschöpft werden kann.“

Die Kreishandwerkerschaft Ravensburg biete seit zwei Jahren ihren Mitgliedsbetrieben verschiedene Deutschkurse und die Ausbildung begleitende Sprachlernkurse an. So gehe der Deutschkurs für das Bauhandwerk bereits in die zweite Runde. Der Sprachkurs mit den spezifischen Lerninhalten für die metallverarbeitenden Handwerke sei neu ins Programm aufgenommen worden.

Weitere spezifisch auf unterschiedliche Handwerke ausgerichtete Kurse seien, laut Kreishandwerkerschaft, in Vorbereitung.