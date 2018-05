Neue Betreiber eröffnen Minigolfplatz „Ritter Golf“

Dies hat in keinster Weise etwas mit einem Maischerz zu tun: Unbekannte haben in den Morgenstunden des 1. Mai den prächtigen und liebevoll geschmückten 33 Meter hohen Maibaum in Höhrenhausen umgesägt. Kopfschütteln, Enttäuschung, Frust und Wut über diese Tat von Chaoten herrscht nicht nur bei den Mitgliedern des Musikvereines Hörenhausen, die den Brauch des Maibaumstellens seit Jahrzehnten in der Ortschaft aufrechterhalten.

Die Freude beim Musikverein Hörenhausen war am Montag groß, als am späten Nachmittag das Werk vollendet war.