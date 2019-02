Neue Baugebiete: BfR-Fraktion will Anwohner einbeziehen

Trotz der großen Wohnungsnot in Ravensburg dürfe bei Nachverdichtungen nicht an den Interessen der Anwohner vorbei geplant werden. Das hat die Fraktion der „Bürger für Ravensburg“ gefordert. „Wir sagen seit langem, dass die Verwaltung behutsam und sensibel vorgehen muss“, so Fraktionschef Wilfried Krauss. Anlass ist das neue Baugebiet an der Wangener Straße, das nach massiver Kritik der Nachbarn nun abgespeckt wird (die SZ berichtete).

Krauss in einer Presseerklärung weiter: „Die Pläne der Verwaltung dürfen nicht nur im zuständigen Ausschuss den Gemeinderäten vorgestellt werden, sie müssen mit den betroffenen Bürgern auch gründlich diskutiert werden.“ Die BfR-Fraktion habe daher auch den Antrag gestellt, für die zukünftige Verkehrslösung angesichts der neuen Baugebiete an der Wangener Straße einen Bürgerworkshop (wie für die Umgestaltung des Gespinstmarktes) zu organisieren. „Dadurch wird nach unserer Meinung die Akzeptanz von Lösungen wesentlich erhöht“, sagt Krauss.

Der Einsatz der BfR beim Bebauungsplan Ortseinfahrt Wangener Straße habe gezeigt, „dass zusammen mit der Verwaltung tragbare Kompromisse gefunden werden können“. Der Fraktionschef: „Wir müssen die Bürger mitnehmen, von einer Aufhetzung, so die Grünen-Stadträtin Maria Weithmann in ihrer Haushaltsrede, kann nicht die Rede sein.“