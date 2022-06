Neue Ausstellung in der St. Jodok Kirche in Ravensburg

„Bunte Leut am Ziel“ titelt die neue Ausstellung der Künstlerin Anne Claire Schroeder-Rose, die am Samstag, 2. Juli, um 11 Uhr in der Kirche St. Jodok in Ravensburg eröffnet wird. Nach einer Begrüßung durch die Gemeindereferentin Christine Mauch führt die Künstlerin in die Ausstellung ein. Begleitet wird sie dabei von dem Musiker Bernhard Thomas Klein, der selbst Komponiertes auf der Orgel spielt. Gezeigt werden kleine und große farbenfrohe und humorvolle Bildgeschichten in Acryl Mischtechnik auf Leinwand. Die Ausstellung ist vom 29. Juni bis 16. August täglich von 10 bis 18 Uhr in der Kirche St. Jodok in Ravensburg geöffnet. Am Sonntag, 3. Juli, ab 14 Uhr und Samstag, 13. August, ab 13 Uhr ist die Künstlerin persönlich anwesend.