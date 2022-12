Neue Aqua-Cycling-Kurse im Ravensburger Hallenbad ab Januar

Im Hallenbad Ravensburg startet am Donnerstag, 12. Januar, ein Aqua-Cycling-Kurs über die Mittagspause jeweils donnerstags von 12.15 bis 13.15 Uhr. Der Kurs umfasst sieben Einheiten und kostet 70 Euro zuzüglich Eintritt ins Hallenbad. Für weitere Kurse samstags um 8 Uhr, um 9 Uhr und um 10 Uhr sind noch Plätze frei. Kursstart ist am Samstag, 14. Januar.

Aqua Cycling eigne sich besonders für Personen, die einen gelenkschonenden Sport suchen, zum Beispiel nach einer Knie- oder Hüftoperation, teilt die Stadt Ravensburg mit. Aber auch ältere Personen, Freizeitsportler und Leistungssportler, die ihre Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination verbessern möchten, profitierten von den positiven Eigenschafen des Radfahrens in Verbindung mit den gesunden und entlastenden Eigenschaften des Wassers.

Die Anmeldung erfolgt an die Stadt Ravensburg per Mail an heike.arndt@ravensburg.de oder telefonisch unter der Nummer 0751/82214.