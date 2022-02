Neue App fürs Schussental

Alles auf einen Blick – und dazu mobile Payment mit Stempelpass. Mit der neuen App „GUGG“ bündeln die Technischen Werke Schussental (TWS) vieles, was den Menschen in der Region täglich Nutzen bringt. Von dem Bonussystem profitieren Nutzer, örtlicher Handel und Gastronomie gleichermaßen. „Mitmachen ist dringend erwünscht. Mit Hilfe der digitalen Unterstützung möchten wir Anreize schaffen, damit die Menschen Angebote vor Ort einfacher und besser nutzen können und vor Ort shoppen“, umreißt Robert Sommer, Bereichsleiter Markt der TWS die Idee.

GUGG fasst Informationen kompakt zusammen, sodass diese ohne viel suchen und scrollen auf dem Smartphone schnell und übersichtlich zur Hand sind, wie etwa eine regionale Wetterwarte, Fahrpläne in Echtzeit von Stadtbus und Verkehrsverbund bodo, Parkleitsystem, der Abfallkalender und den Einkaufsführer für Weingarten und Ravensburg. Auch an die Einbindung der Kultur wurde gedacht: Veranstaltungen wie Theater und Konzerte finden auf der digitalen Plattform ebenso einen Platz wie das örtliche Kinoprogramm. Das Angebot soll in Zukunft noch erweitert werden.