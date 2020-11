Neue Ärzte in Oberzell stellen sich im Rat vor

In der kommenden Sitzung des Ortschaftsrates Taldorf am Dienstag, 1. Dezember, um 18 Uhr in der Schussentalhalle in Oberzell stellen sich die Nachfolger der Allgemeinarztpraxis Dr. Thomas Förschler, Dr. Fischer und Dr. Kessler, dem Gremium vor.

Außerdem stehen auf der Tagesordnung der Räte die Änderung der Abwassersatzung, die Stellplatzsatzung, Baugesuche und Verschiedenes.