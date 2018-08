Neubau Straße „An der Bleicherei“ in Ravensburg-Weißenau

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Straße „An der Bleicherei“ beginnen am Montag, 27. August, auf Höhe des Zufahrtsbereichs der Firma Grieshaber und dem Parkplatz bei den Vereinsheimen. Wie die Stadt mitteilt, muss die Straße deshalb in diesem Bereich für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitung zum Diakonischen Institut für soziale Berufe erfolgt über das Grundstück der Firma Grieshaber. Die Arbeiten dauern laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung voraussichtlich bis Anfang November.