Neubau des Instituts für Soziale Berufe in der Kapuzinerstraße eingeweiht

Das Institut für Soziale Berufe in der Ravensburger Kapuzinerstraße ist am Mittwoch eingeweiht worden. Rund 200 Schüler werden seit vergangenem September im neuen Institutsgebäude unterrichtet. Der 1100 Quadratmeter große, zweistöckige Neubau hat acht Klassenzimmer sowie ein zusätzliches Lehrerzimmer. Hinzu kommt eine Tiefgarage mit zwei Ebenen. Fünf Millionen Euro kostete das Projekt. Ein Drittel der Kosten für den Schulbau hat das Land übernommen. Nach dem Gottesdienst in der Liebfrauenkirche mit Diözesancaritasdirektor Pfarrer Oliver Merkelbach kamen zu den Feierlichkeiten auch Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha, Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp und der Stiftungsdirektor des bischöflichen Schulamtes Rottenburg Joachim Schmidt. Zudem hielt der Professor Hans-Helmut Decker-Voigt einen Vortrag zum Thema „Neue Räume und was darinnen sein kann“. Zur Schlüsselübergabe waren der Architekt Werner Plösser und der Direktor und Geschäftsführer Kurt Brust anwesend.