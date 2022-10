Neuauflage: Stadtputzete in Ravensburg findet wieder statt

Alle Jahre wieder kommt das Stadtputzete. Für Freitag und Samstag werden noch freiwillige Helfer gesucht, um das Ravensburg Stadtgebiet vom angesammelten Müll zu befreien.

Gemeinsam an Straßen, Grünstreifen und Bachläufen Müll aufsammeln, lautet das Motto. Traditionsgemäß beteiligen sich an der allgemeinen Aufräumaktion viele Schulklassen, Vereine und Mitbürger. Allein im letzten Jahr wurden fast 1,5 Tonnen Müll gesammelt. Bewaffnet mit Müllsack und Handschuhen werden auch in diesem wieder Jahr viele Helfer erwartet. Achtlos weggeworfener oder durch Sturm verwehter Müll findet sich nahezu überall.

Verdeutlicht, wie viel Müll weggeworfen wird

In kurzer Zeit füllen sich erfahrungsgemäß die Säcke mit Unrat. Wenn am Wochenende wieder Müll gesammelt wird, tut das nicht nur der Umwelt gut. Auch für die Helfer hat der gemeinnützige Dienst einen positiven Effekt. Das Stadtputzete formt den Charakter und macht deutlich, wie viel Müll an den Mülltonnen vorbei entsorgt wird. Wer helfen will, kann sich telefonisch beim Städtischen Bauhof melden. In jedem Fall sucht die Stadtverwaltung noch nach freiwilligen Mitstreitern im Kampf gegen achtlos weggeworfenen Müll.