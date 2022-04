Eine Neuauflage des „Song Slam“ in der Zehnscheuer gibt’s Samstag, 30. April, um 20 Uhr in der Ravensburger Zahnscheuer. Der Eintritt kostet im Vorverkauf und ab der Abendkasse jeweils zwöf Euro, ermäßigt zehn und für Vereinsmitglieder acht Euro. Erneut treten Liedermacherinnen und Liedermacher aus der Region in einem musikalischen Wettstreit gegeneinander an. Sie präsentieren ausschließlich selbst komponierte Songs und das Publikum stimmt darüber ab, wer am besten gefällt. Es gibt mehrere Runden, bis die Siegerin oder der Sieger gefunden wird. Dabei kommt es nicht auf die Stilrichtung oder das Alter der Teilnehmer an, sondern nur auf den Mut und den Spaß, sich vor einem Publikum mit eigenen Songs zu präsentieren. Britta Lutz und Niko Andresen führen moderierend-musikalisch durch den Abend. Karten im Vorverkauf bei der Tourist-Info, im Musikhaus Lange sowie bei der Schwäbischen Zeitung – alle in Ravensburg und Außerdem bei allen bekannten Vorverkaufsstellend in der Region.