NEU! Impftermin-Ampel: Jetzt freie Corona-Impftermine in Ihrer Region finden

Mehr holprig als reibungslos läuft seit einigen Wochen die Corona-Impfkampagne in ganz Deutschland. Vornehmlich alte oder pflegebedürftige Menschen werden in den meisten Bundesländern zuerst geimpft.

Doch selbst wer zur aktuellen Zielgruppe gehört, hat es gerade schwer, einen Termin zu bekommen. Regionale Impfzentren haben - wenn überhaupt - nur wenige freie Termine, die schnell vergeben sind. Daneben fällt es schwer zu verstehen, welche Alternativen zum Impfzentrum vor Ort es noch gibt.

Schwäbische.de macht Ihnen den ersten Schritt zum Impftermin nun leichter. Auf der Impftermin-Ampel sehen Sie ab sofort täglich, welche Impfzentren der Region zwischen Alb und Oberschwaben, Bodensee und Allgäu noch freie Termine zu vergeben haben.

Fügen Sie diese Seite zu Ihren Favoriten hinzu, damit Sie mit einem Klick wieder hier sind. Unter der Übersicht beantworten wir Ihre Fragen rund um die Ampel und die Terminbuchung für eine Impfung.

Wo kann ich mich impfen lassen?

Generell haben die meisten Landkreise der Region ein oder mehrere Impfzentren aufgebaut. Dort können Sie sich - wenn es freie Termine gibt und Sie zur aktuellen Zielgruppe gehören, impfen lassen.

Es ist aber zulässig, sich auch in einem anderen Impfzentrum, zum Beispiel im Nachbarlandkreis, anzumelden. Die Impftermin-Ampel hilft Ihnen herauszufinden, wo sich eine Terminbuchung lohnt.

Wie bekomme ich einen konkreten Impftermin?

Haben Sie in der Ampel ein Impfzentrum mit freien Terminen entdeckt, können Sie auf der Webseite www.impfterminservice.de einen Antrag für einen konkreten Termin stellen. Hier geht es direkt zum Impfterminservice.

Was bringt mir die Ampel, wenn ich doch den Termin manuell buchen muss?

Auf Impfterminservice.de sehen Sie nicht sofort, in welchem Impfzentrum es wirklich freie Termine gibt. Dank der Impftermin-Ampel sehen Sie sofort, ob Sie überhaupt die Chance auf einen Termin in Ihrem Wunsch-Impfzentrum haben.

Die Ampel zeigt doch ständig rot. Ist sie nicht nutzlos?

Es ist bekannt, dass es unter anderem wegen Impfstoff-Knappheit derzeit sehr wenige Impftermine in den Impfzentren gibt. Das ist kein Fehler von Schwäbische.de, sondern zeigt schlicht den Ernst der Lage. Umso hilfreicher ist die Impftermin-Ampel, wenn Sie einen der wenigen freien Termine erhalten wollen.

Derzeit können nach Angaben des Sozialministeriums täglich rund 7000 Menschen im Südwesten erstmals geimpft werden, bald sollen es bis zu 10 000 Impfungen am Tag sein. Es wird erwartet, dass sich die Lage zu Beginn des zweiten Quartals entspannt. Dann wird die Impftermin-Ampel öfters als bislang "grünes Licht" geben. Bitte sehen Sie auch von Anrufen in Geschäftsstellen von Schwäbische.de und Schwäbischer Zeitung ab. Die Kollegen haben keinen Einfluss auf die Zahl der freien Termine.

Gehöre ich überhaupt zur aktuellen Impf-Zielgruppe?

Impfungen gibt es aktuell in Baden-Württemberg für folgende Personengruppen:

Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben.

haben. Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind.

älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind. Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen.

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind.

in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind. Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln, betreuen oder pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht.

Die Impftermin-Ampel ist grün, trotzdem konnte ich keinen Termin buchen

Die Impftermin-Ampel von Schwäbische.de wird mehrmals täglich aktualisiert. Trotzdem kann es vorkommen, dass freie Termine wegen der hohen Nachfrage rasch vergriffen sind. Aus technischen Gründen können wir dies nicht zu 100 Prozent ausschließen. Die Impftermin-Ampel ist aber in den meisten Fällen eine gute Entscheidungshilfe. Schnell sein lohnt sich allerdings immer.

Ist die Online-Terminbuchung der einzige Weg, um Impftermine zu buchen?

Nein, Sie können auch telefonisch einen Impftermin erhalten. Die Hotlinenummer 116117 ist aber oft überlastet und auch hier gibt es oft keine freien Termine. Allerdings wird hier ab Montag ein Rückrufservice angeboten. Anrufer bekommen also Bescheid, wenn doch ein Termin für sie freigeworden ist. Wer zur Hotline vordringen will, hängt aber oft sehr lange in der Warteschleife.

Wir haben auf Schwäbische.de Informationen rund um die Corona-Impfung für Sie aufbereitet. Zur Impfung selbst, ihrer Funktionsweise und Fragen zur Impf-Sicherheit finden Sie hier viele Antworten.

