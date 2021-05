„Nette Toilette“ statt öffentlicher WCs - was halten Sie davon?

Wieder schließt eine öffentliche Toilette in Ravensburg: Dieses Mal hat es die WC-Anlage am Frauentor erwischt. Nach der Sanierung der Bauhütte am Holzmarkt wird in das Gebäude die Ravensburger Musikschule einziehen. Eine öffentliche Toilette wird es dort künftig nicht mehr geben.

Trend zu immer weniger WCs setzt sich fort

In der gesamten Altstadt gibt es jetzt nur noch eine verbleibende WC-Anlage, die in der Marienplatz-Tiefgarage. Gegensteuern will die Stadtverwaltung gemeinsam mit Gastronomie und Handel: Die Toilettenknappheit soll durch das Konzept „Nette Toilette“ bald Geschichte sein.

Dabei stellen Betriebe ihre WC-Anlagen der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung und erhalten dafür von der Stadt eine Aufwandsentschädigung. Allerdings müssten dafür Gastronomie und Handel in Ravensburg erst wieder ihre Türen öffnen dürfen.

Die Kommunen sparen durch die „Nette Toilette“ meist erheblichen Kosten, denn der Betrieb und die Instandhaltung von öffentlichen Toiletten ist teuer. Zwar ist der Toilettengang ein menschliches Bedürfnis, ein garantiertes Recht auf öffentliche WC-Anlagen gibt es allerdings nicht. Trotzdem: Für viele gehören diese zur Daseinsfürsorge in einer lebenswerten Stadt.

