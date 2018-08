„Nette Toilette“ gibt’s in Ravensburg nur auf der Veitsburg

Im Allgäu schaffte es ein Senior aus Sonthofen nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette, weil ein Discounter ihm die Nutzung des Personal-WCs verweigerte. In Ravensburg würde das nicht passieren, obwohl die Gaststätte der Veitsburg offiziell der einzige Betrieb ist, der seine Toilette öffentlich zur Verfügung stellt. Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt, wo man in Ravensburg fündig wird, wenn’s mal dringend ist.

Aus vielen Städten kennt man bereits das kleine rote Schildchen der Initiative „Nette Toilette“, das Besuchern von den Türen verschiedener Geschäfte entgegenlächelt. Die Teilnahme eines Händlers oder Gastronoms bedeutet, dass er seine Toilette zur kostenlosen öffentlichen Nutzung zur Verfügung stellt. Im Gegenzug erhält der Teilnehmer eine Aufwandsentschädigung von der örtlichen Stadtverwaltung.

Eine „Nette Toilette“ gibt es in Ravensburg an der Veitsburg-Gaststätte. (Foto: Leah Billmann)

In der Ravensburger Innenstadt sucht man die lächelnden Schilder vergebens. Der einzige Betrieb, der in Kooperation mit der Stadt Ravensburg eine Toilette zur Verfügung stellt, ist die Veitsburg Gaststätte. Der Grund: „,Nette Toiletten’ betreiben vor allem Städte, die selbst nicht ausreichend öffentliche Toiletten für die Stadtbesucher zur Verfügung stellen können“, so Alfred Oswald, Pressesprecher der Stadt.

Jedoch habe Ravensburg ein gutes eigenes Angebot, für welches sie jährlich rund 250 000 Euro ausgebe. Die öffentlichen Toiletten der Stadt befänden sich zum Beispiel in der Bauhütte am nördlichen Marienplatz, im Kornhaus und dem Heilig-Geist-Spital. Außerdem werde mit der Sanierung der Tiefgarage am Marienplatz auch die öffentliche Toilette dort wieder nutzbar gemacht, so Oswald.

Neben der „netten Toilette“ der Veitsburg, gibt es in Ravensburg fünf öffentliche Toiletten. (Foto: Leah Billmann)

In Ravensburg helfen Geschäfte trotzdem aus

Wer den Zustand der öffentlichen Toiletten trotzdem als Zumutung empfindet oder diese außer Reichweite sind, dann wird in vielen Ravensburger Geschäften weitergeholfen – auch ohne Aufwandsentschädigung durch die Stadt.

Am Marienplatz stellen das Eiscafé Firenze und das Reformhaus Kuhn Hilfesuchenden ihre Toiletten zur Verfügung. Gleiches gilt auch wenige Meter weiter in der Tourist-Information im Lederhaus und bei Trend Reischmann. Das haben die Mitarbeiter der SZ gegenüber bestätigt.

Wer es in der Unterstadt mal eilig hat oder sein Kind wickeln muss, dem wird bei C&A in der Adlerstraße mit Kundentoilette und Wickeltisch weitergeholfen. In der Oberstadt werden Suchende in der Herrenstraße im Café Miteinander fündig. Eine Tür weiter im Mehrgenerationenhaus ist auch eine barrierefreie Toilette vorhanden.

Die öffentlichen Toiletten der Stadt Ravensburg befinden sich in der Bauhütte, im Kornhaus, am Bahnhof, im Heilig Geist Spital und am Scheffelplatz. (Foto: Leah Billmann)

Die Umfrage ergab außerdem, dass auch etwas außerhalb in der Südstadt beim dm-Drogeriemarkt barrierefreie Toiletten und Wickelmöglichkeiten genutzt werden können. In der Ulmer Straße stellen Edeka sowie die Bäckerei Ulmer Toiletten zur Verfügung.

Darüber hinaus verfügen Oberschwabenhalle, Konzerthaus und Schwörsaal über barrierefreie Toiletten. Auch im Gänsbühl-Center gibt es eine barrierefreie Toilette sowie einen Wickelraum. Die Nutzung kostet allerdings ausnahmslos 50 Cent.