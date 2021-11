„Neon Diamond“ beim Local heroes-Bundesfinale 2021 am 13. Dezember in einer neuartigen Musikshow

Die vier Nachwuchsmusiker der Band „Neon Diamond“ aus Ravensburg gehen 2021 als Bundesfinalisten für Baden-Württemberg ins Rennen um Deutschlands größten Non-Profit-Newcomer-Musikpreis. Statt eines Live-Events zum „Local heroes“-Finale 2021 wurde mit den Bundesfinalisten eine audiovisuelle Sendung produziert. Diese Show wird am 13. Dezember im Kulturzentrum Linse in Weingarten sowie in neun weiteren deutschen Kinos ausgestrahlt.

Für Marlon Knitz, Daniel Kebschull, Pascal Pfefferle und Marius Hägele aus Ravensburg, die mit ihrer Band „Neon Diamond“ zum Reigen der zehn Local heroes-Finalisten gehören, waren die Drehtage Mitte September eine neue Herausforderung. Die vier Nachwuchsmusiker kennen sich bereits seit Schultagen und machen in dieser Konstellation seit 2016 miteinander Musik. Synthesizer und flirrende Gitarrensounds sind zentrales Thema ihrer Songs. Im vergangenen Sommer wurden sie direkt von den Popbüros Baden-Württemberg für das Bundesfinale nominiert und haben nun eine spannende Zeit hinter sich gebracht.

Vier Tage lang war mit ihnen und den neun weiteren Bands bzw. Solisten unter strengen Corona-Auflagen für die Finalshow gedreht worden. Außerdem erhielten sie ein TV- und Individual-Coaching. Wer schließlich den inzwischen wichtigsten Musikpreis der deutschen Non-Profit-Musikszene beim Local heroes-Bundesfinale erhält, entscheidet, neben einer Fachjury, auch das Publikum. Die Musikfans haben in den jeweiligen Kinos, in denen das Bundesfinale ausgestrahlt wird, die Möglichkeit zur Abstimmung. Die Sieger werden im Anschluss an die Kino-Ausstrahlung verkündet. Sie erwarten Preise im Wert von rund 10 000 Euro.