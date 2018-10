Neff und Schwarz führen Rams zum ersten Saisonsieg

Bis zum sechsten Spieltag hat es gedauert, jetzt haben die Handballer des TSB Ravensburg den ersten Saisonsieg in der Landesliga gefeiert. Gegen die SG Kuchen-Gingen gewannen die Rams mit 31:27 und zeigte eine gute Leistung. Allen voran der starke Torhüter Joachim Neff und Goalgetter Joel Schwarz. „Der Sieg ist eine große Erleichterung für uns“, gab TSB-Trainer Levente Farkas zu: „Es war eine taktisch sehr disziplinierte Leistung heute.“

Die TSB-Handballer erwischten einen guten Start in die Partie. Trainer Farkas ließ Kuchens Spielmacher Felix Däumling von Beginn an durch Julian Langlois eng decken, dämmte so die Offensivkraft der Gäste erheblich ein. Nach sieben Minuten nahmen die Gäste sich die erste Auszeit, beim Spielstand von 4:2 für Ravensburg. Der TSB hatte von Beginn an einen guten Zugriff in der Defensive und zudem in Joachim Neff einen überragend aufgelegten Torhüter. Ohne Däumling fehlte der SGK allerdings auch einiges an Kreativität im Spiel nach vorne, außerdem machten die Gäste sich das Leben über viele Strafen selber schwer.

Rückraum funktioniert

Bei Ravensburg funktionierten die Würfe aus dem Rückraum besser als in den Spielen zuvor, allerdings kamen die Gastgeber auch immer wieder mit guten Kombinationen zu Toren. Unterm Strich war es aber ein Katastrophenstart für die Gäste, die nach 15 Minuten schon ihre zweite Auszeit nehmen mussten. 9:4 stand es zu diesem Zeitpunkt für Ravensburg. Gegen schwache Kuchener verteidigte Farkas Mannschaft sehr aufmerksam. Vor allem aber war der TSB sehr souverän vor dem Tor, leistete sich weitaus weniger unnötige Fehlwürfe als in den Spielen zuvor. Knapp zehn Minuten vor der Pause verloren die Ravensburger dann allerdings etwas den Faden, so kam Kuchen zwischenzeitlich wieder auf 10:12 heran. „In dieser Phase hat man gesehen, was für einen Druck wir uns selber aufgebaut haben“, meinte Farkas. Das Spiel drohte zu kippen, doch die Gäste schwächten sich wieder selbst. Jesse-Tell Tanz sah in der 25. Minute die Rote Karte. In Überzahl warfen die TSB-Handballer wieder einen hochverdienten 15:11-Pausenstand heraus.

Gäste verteidigen schwach

Auch in Durchgang zwei erwischte Ravensburg den besseren Start. Nach 37 Minuten schien das Spiel beim Stand von 20:12 schon entschieden. Kuchen verteidigte weiterhin schwach, bei Ravensburg erwischte Joel Schwarz einen Sahnetag und Torhüter Neff zeigte starke Paraden. Doch die Gäste wurden eine Viertelstunde vor Schluss im Angriff zielstrebiger und auch der TSB bekam nochmal Probleme. Kuchen nahm jetzt Julian Langlois und Schwarz in Manndeckung, dämmte dadurch die Offensivkraft des TSB ein. „Das war eine super Reaktion auf unsere Spielweise“, lobte Farkas den Gegner. „Die offensive Abwehr hat uns überrascht, wir haben Zeit gebraucht, bis wir uns darauf eingestellt hatten.“ Zwei Auszeiten brauchte es, dann hatte Ravensburg die Partie wieder im Griff und gewann am Ende souverän und verdient mit 31:27. „Durch unsere Spieler von der Bank konnten wir immer wieder neuen Schwung reinbringen“, lobte Farkas die Breite im Kader, hob aber zwei Spieler heraus: „Joel Schwarz und Joachim Neff waren entscheidend heute.“