Nebengebäude gerät in Brand

Aus noch unbekannter Ursache ist am Mittwoch gegen 3 Uhr ein Teil eines landwirtschaftlichen Anwesens im Oberhofener Weg in Brand geraten. Die Gebäudestirnseite wurde nach Angaben der Polizei vollständig beschädigt, ein Vollbrand und das Übergreifen auf ein nebenstehendes Wohngebäude konnten durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg-Eschach verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt, am Gebäude entstand Sachschaden von rund 50 000 Euro.