Naturforscher*innen entdecken die Schätze des Herbstes

Artenschutz ist ein Genuss! Das durften etwa 30 Kinder und Erwachsene am Familienaktionstag des BUND Ravensburg-Weingarten am 09.10.21 auf der Streuobstwiese der Edith-Stein-Schule in Ravensburg erfahren.

Nach einer „Putzete“ auf dem Gelände der Schule, bei der auch die Kleinsten tatkräftig anpackten, begannen Spiele und Aktionen auf der angrenzenden Streuobstwiese. Zahlreiche Schätze hält die Wiese im Herbst bereit, vor allem eine Vielzahl unterschiedlicher Äpfel, sowie Birnen und Nüsse, die uns den Herbst „versüßen“ – obschon die ein oder andere Apfelsorte schön sauer ist, wie die Kinder fanden.

Spielerisch schlüpften die jungen Naturforscher*innen in die Rolle eines Eichhörnchens, das sich auf den Winter vorbereitet, und versteckten Walnüsse auf dem Gelände. Im Anschluss wurden bei einem Naturmemory Gräser, Blätter und Früchte gesucht und bestimmt. „Es macht großen Spaß, Kinder bei ihren Entdeckungen in diesem Naturparadies zu begleiten,“ freut sich Ute auf der Brücken, die diese Aktion anleitete. An weiteren Stationen konnten Äpfel und Birnen ertastet und an ihren Gerüchen erraten werden. Außerdem wurden tatkräftig Häuschen aus Moos, Ästen und Laub für kleine Wichtel gebaut.

„Die Kinder stellen schnell fest, dass auf einer Streuobstwiese viel mehr lebt, als man auf den ersten Blick meinen würde“, bemerkt Katharina Most, die ihr Praxissemester beim BUND absolviert. Diese artenreichsten Biotope unserer Landschaft sind dennoch stark bedroht. „Was liegt da näher, als bei den Kleinsten anzufangen und dazu beizutragen, dass der Nachwuchs den Lebensraum Streuobstwiese zu schätzen weiß?“, fragt Most.

Jung und Alt ließen den gemeinsamen Vormittag bei einem leckeren Vesper im Garten des Vorstandsmitglieds Manfred Walser ausklingen. Der BUND plant auch zukünftig weitere Familienaktionen.