Naturerlebnis für Jung und Alt

Pünktlich zum neuen Jahr startet der BUND Ravensburg-Weingarten mit einem neuen Umweltbildungsangebot. Künftig findet einmal im Monat samstags eine Familiengruppe statt. Eingeladen sind Familien mit Kindern bis ca. 12 Jahren. Unter professioneller Anleitung werden Groß und Klein die Natur spielerisch entdecken.

Ob Erlebniswandern, Nistkastenbau, Taschenmesserführerschein oder Lagerfeuer machen – das Angebot hält viele spannende Themen und Abwechslung für Jung und Alt bereit. Die Familiengruppe unterscheidet sich von bisherigen Mitmach-Angeboten der Ortsgruppe. „Mit dem neuen Format binden wir die Erwachsenen in unsere Umweltbildung ein. Groß und Klein können gemeinsam erleben, lernen und staunen,“ erklärt Manuel Schiffer vom BUND.

Stattfinden wird die Familiengruppe bei jedem Wetter und zu allen Jahreszeiten. So lernen Groß und Klein den Rhythmus der Jahreszeiten in der Natur kennen. Ausdrücklich eingeladen sind, neben/anstatt der Eltern, auch z. B.: Großeltern oder andere Bezugs-oder Betreuungspersonen der Kinder. Der erste Termin der Familiengruppe findet am Samstag, 22. Januar statt. Start ist um 14 Uhr am Freibad Nessenreben. Infos und Anmeldung unter manuel.schiffer@bund.net.