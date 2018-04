Nations Cup der Polizeieishockey-Nationalmannschaften

Die Deutsche Polizeieishockey-Nationalmannschaft richtet vom Freitag, 20. April, bis Samstag, 21. April, in der Ravensburger Eissporthalle den ersten Police Nations Cup aus.

Nach mehreren erfolgreichen Benefizspielen in den letzten Jahren freut sich das Team, nun auch den ersten sportlichen Wettkampf auf heimischem Eis ausrichten zu dürfen. Teilnehmen werden neben dem Team Germany die Polizeinationalmannschaften aus Frankreich, Ungarn und Tschechien. Mit der tschechischen Mannschaft hat auch der Turnierfavorit der letzten beiden Weltmeisterschaften seine Zusage gegeben, es wird definitiv ein hohes Niveau auf dem Eis zu sehen sein.

Das erste Bully findet am Freitag um 9 Uhr statt, wenn die Mannschaften aus Ungarn und Frankreich aufeinander treffen. Das deutsche Team startet um 10.30 Uhr ins Turnier mit dem Spiel gegen den Turnierfavoriten aus Tschechien. Gespielt wird zweimal 20 Minuten bei ansonsten normalen Eishockeyregeln. Am Samstag werden die Halbfinals, das kleine Finale und um 16 Uhr das Finale ausgespielt. Der Eintritt zu allen Spielen an beiden Tagen ist frei. Foto: Volker Weiler