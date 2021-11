Narrenverein Bavendorf blickt auf die Jahre 2019/2020 zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter Einhaltung der 3G-Regeln fand am 29.10. in der Schussentalhalle Oberzell die Jahreshauptversammlung für die Jahre 2019/20 statt.

Der erste Vorstand, Steffen Henne, eröffnete die Versammlung und begrüßte alle Anwesenden Mitglieder und Gäste. Ein besonderer Gruß ging an die Ortsvorsteherin der Ortschaft Taldorf, Frau Rist. Sie begrüßt ebenfalls alle Anwesenden und bedankte sich für die Einladung.

Steffen Henne rief in seiner Rede und seinen Berichten die Vereinsjahre 2019/20 nochmals in Erinnerung und bedankte sich bei den Mitgliedern für die Hilfe bei der Dorffasnet, des Funkens 2020 und für all die kleinen Dinge, die seit Beginn von Corona noch möglich waren, bevor er Schriftführerin, Anja Rothenhäusler das Mikrofon für ihre Berichte übergab. Auch sie ließ in ihren Berichten das Vereinsleben der beiden Jahre noch einmal Revue passieren. Kassierer, Dirk Stannecker, konnte in seinen Kassenberichten von einem guten Jahr 2019 und einem noch besseren Jahr 2020 sprechen.

Bevor die Wahlen begannen wurde die Entlastung durchgeführt. Die Wahlleitung übernahm Frau Rist. Zuerst mussten die Wahlen für die 2020 ausgefallene Jahreshauptversammlung stattfinden.

Die Neuwahlen führten zu folgendem Ergebnis: Gil Ribeiro 2. Vorstand, Ines Kapahnke Schriftführerin, Kerstin Ribeiro Häswartin und Maria Lutz 1. Kassenprüferin.

Die Vorab von den einzelnen Gruppen gewählten Gruppenvögte wurden bestätigt: Jochen Ott 1. Hexenvogt und Gisela Bulling 2. Goißenvogt. Diese wurden für ein Jahr gewählt.

Im Anschluss fand die turnusgemäße Wahl der Vorstandschaft für das zweijährige Amt statt. Gewählt wurden: Steffen Henne 1. Vorstand, Anja Rothenhäusler Kassiererin, Katja Henne Protokollführerin, Vanessa Ribeiro Jugendwart, Sabrina Bulling Beisitzerin, Sabine Köhler 2. Kassenprüferin. Die vorab von den einzelnen Gruppen gewählten Gruppenvögte wurden bestätigt: Monika Hirschle, 1. Goißenvogt und Gottfried Maucher, 2. Hexenvogt.

Im Anschluss der Wahlen bedankte sich Steffen Henne bei Frau Rist für ihr Kommen und die Wahlleitung. Auch bei den scheidenden Mitgliedern der erweiterten Vorstandschaft bedankte er sich für das jahrelange Engagement, begrüßte und beglückwünschte gleichzeitig die neu gewählten Vorstandsmitglieder. Der erste Vorstand bedankte sich bei allen für Ihr Kommen.