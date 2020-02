Narrenverbrüderung: Weingarten schlägt Ravensburg auf heiligem Pflaster

Um einen sportlichen Zweikampf erweitert wurde in diesem Jahr die traditionelle Narrenverbrüderung zwischen den beiden Schussental-Städten Ravensburg und Weingarten. Dass die Welfenstädter zum Auftakt auf dem historischen Pflaster des Ravensburger Holzmarkts deutlich die Nase vorn hatten, mag auch personelle Gründe gehabt haben: Sowohl Oberbürgermeister Daniel Rapp als auch seine beiden Stellvertreter Dirk Bastin und Simon Blümcke fehlten unentschuldigt und ließen sich durch August Schuler vertreten.

Derweil schickte Weingartens OB Markus Ewald beim Socken-Weitwurf seinen Stellvertreter Alexander Geiger ins Rennen. Und der bewies auch auf diesem Feld ein geschicktes Händchen bei vollem Körpereinsatz. In fünf Durchgängen schaffte Geiger gegenüber dem Platzhirsch einen Vorsprung von annähernd zehn Metern. Das mussten auch die Verlierer neidlos anerkennen. Schwarze Veri und Plätzlerzunft, Milka und Mostclub „L“ hatten sich am Fasnets-Samstag wie immer musikalisch verstärkt zusammengefunden, um ihre närrische Eintracht zu bekunden und die historischen Rivalitäten beider Städte auf ewig – also bis zum nächsten Aschermittwoch – feierlich zu begraben. Dazu trifft man sich abwechselnd mal in Weingarten, mal in Ravensburg.

Und auch hier gilt die alte Regel: Was sich liebt, das neckt sich. Dazu lagen die Themen wie immer auf der Straße. Milka-Präsident Christof Stehle wartete mit dem vergifteten Lob auf, dass nach dem Abriss der alten Werkshallen der Maschinenfabrik in Weingarten ein zuvor nie da gewesener Ausblick auf Basilika und Kloster geschaffen worden sei. Dieses Erlebnis könne noch gesteigert werden, indem man die Abrissbirne im gesamten Stadtgebiet zum Einsatz bringt.

Wesentlich konstruktiver war da der Vorschlag der Plätzler-Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser: Der beste Platz für eine Wiedererrichtung des verrosteten Escher-Stegs sei nicht der Bahnhof, sondern der Marienplatz.

Er erfülle dort nicht nur den Zweck eines historischen Industriedenkmals – quasi als Ergänzung zum modernen Schad-Brunnen, sondern wäre auch ein idealer Arbeitsplatz für den städtischen Sheriff Rolf Engler bei der Überwachung des öffentlichen Raums. Ob die radikalen Vorschläge je umgesetzt werden, sei dahin gestellt.

Ehe man wieder auf getrennten Wegen zu anderen Fasnets-Veranstaltungen zog, wurde noch einträchtig gesungen. Friedbert Hipp brachte seine Drehorgel in Schwung und sein Sohn Martin gab über Lautsprecher den engagierten Vorsänger. Zuvor hatten Die Schalmeien und Fanfarenbläser allen versammelten Närrinnen und Narren lautstark eingeheizt.