Narren setzen den Ravensburger OB Daniel „Bohlen“ Rapp ab

Die Narren sind an der Macht. Oberbürgermeister Daniel Rapp musste kleinbeigeben und übergab den symbolischen goldenen Schlüssel der Stadt den Narren der Schwarzen Veri. Zuvor hatte die Zunft das Rathaus mit etwa 250 Narren gestürmt. Bis zum Ende der Fasnet am Aschermittwoch ist Ravensburg in Narrenhand. Auch in Weingarten ist das Rathaus gestürmt worden.

Im Ravensburger alten Rathaus wurden die Hasträger und Fanfarenzüge schon heiß erwartet. OB Rapp begrüßte die Narren im Großen Sitzungssaal des Rathauses, machte zunächst aber keine Anstalten, den Schlüssel zur Stadt herauszurücken. Forsch verlangte Zunftmeisterin Heike Neuner: „Ab jetzt regieren wir und ihr habt Pause!“

Zu erkennen war der Oberbürgermeister aber erst auf den zweiten Blick. Er trug einen Mantel mit Leopardenmuster und hatte eine blonde Langhaarperücke auf. Rapp stellte sich als „Dieter“ vor. Den ersten Bürgermeister Simon Blümcke mit Sonnenbrille und schwarzer Tolle nannte er „Thomas“ und Baubürgermeister Dirk Bastin mit seiner langen, blonden Mähne war „Nora“. Das Bürgermeister-Trio als „Modern Talking“ – die Narren brachen in schallendes Gelächter aus.

Bürgermeister aus den 80ern

Den Hüftschwung eines Dieter Bohlens aus den 1980ern hatte Rapp augenscheinlich geübt. Während „You're My Heart, You're My Soul“ durch den vollgestopften Rathaussaal dröhnte, tanzte er mit seinen „Bandmitgliedern“ provokant vor den Narren umher. Dann aber hielt der Oberbürgermeister nicht mehr durch, kniete sich vor Zunftmeisterin Neuner und übergab den symbolischen Schlüssel an die Schwarze Veri. „Wir nehmen das Ruder jetzt in die Hand“, freute sich die Zunftmeisterin über den närrischen Triumph.

Ganz dem Anlass entsprechend waren die Mitarbeiter der Stadtverwaltung ebenfalls verkleidet. Die blaugeschminkten Schlümpfe gehörten dem Ordnungsamt an, die Mitarbeiter der Stadtbücherei waren schwarze Engel. Sportlich hielten es die Angestellten des Amts für Architektur und Gebäudemanagement: Sie kamen als Boxer kostümiert.

Immer wieder schallte es „Kolba Hoch – Verio!“ Für feierwütige Stimmung sorgte vor allem die Musik: Der Fanfarenzug Rauenspurg untermalte kraftvoll die Machtergreifung der Narren. Auch das Ravensburger Heimatlied schmetterten die Trommler und Bläser – und im Saal sangen ebenfalls viele mit.

„Hau ruck!“: Mit viel Kraft stellen die Räuber der Schwarzen Veri den Narrenbaum auf. (Foto: Florian Peking)

Narrenbaum auf dem Gespinstmarkt gestellt

Nach dem Rathaussturm ging es für die Narren einige Meter weiter zum Gespinstmarkt. Die Räuber der Schwarzen Veri stellten hier vor den Augen zahlreicher Zuschauer den Narrenbaum auf. Mit einiger Kraft und der Unterstützung einiger Fanfarenzüge gelang ihnen die kräftezehrende Arbeit. Der Baum wurde in diesem Jahr erstmals seit vielen Jahren wieder am Gumpigen Donnerstag gestellt. Sonst war er mittwochs im Rahmen des Maskenbefreiens aufgerichtet worden. Dort sei das Ritual aber immer ein wenig untergegangen, weshalb der Gumpige als neuer Termin auserkoren wurde, erklärt Heike Neuner.