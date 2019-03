Narren sammeln Räuberbeute in Ravensburger Geschäften

Die Räuber der Schwarzen Veri Zunft haben die Ravensburger Innenstadt geplündert. Doch die Narren bewiesen Gaunerehre: Die „geklauten“ Waren aus den zahlreichen Geschäften behielten sie nicht für sich selbst, sondern gaben sie am Ende des Tages bei der Tafel Ravensburg ab. Dort werden sie für wenig Geld an Bedürftige verkauft. Rund 15 Läden wurden Opfer des räuberischen Streifzugs.

Mit im Gepäck hatten die maskierten Narren einen Korb mit Schwarzwurst. Das Vesper setzten sie den Angestellten der überfallenen Geschäften vor. Zur Räubermahlzeit, die die Narren den Ladenbesitzern servierten, gehörte außerdem eine ordentliche Prise Schnupftabak. Im Gegenzug bekamen sie verschiedene Waren: Kleidung, Nudeln, Öl, Wein und vieles mehr. Die Narren begleitete eine Pferdekutsche, in denen sie ihre Räuberbeute verstauten. Schon nach wenigen Läden stapelte sich kistenweise das Diebesgut.

Die Räuber der Schwarzen Veri überreichen einen Freibrief, weil das Geschäft Beute für die Narren herausgerückt hat.

Ein Schläfchen im Bettengeschäft

Vielen der maskierten Narren hing der gumpige Donnerstag noch in den Knochen. Trotzdem erschien über ein Dutzend von ihnen, um für den guten Zweck räubern zu gehen. Und gegen die Müdigkeit kam ein Besuch im Betten Durner gerade recht: Einige Räuber fläzten sich auf die ausgestellten Matratzen. Anderen hatten noch viel Energie und duellierten sich bei einer Kissenschlacht.

Dieser Narr legt sich für ein Schläfchen im Bettengeschäft nieder. (Foto: Florian Peking)

Überall, wo die Narren hinkamen, trieben sie haufenweise Schabernack. Im Modehaus Bredl brachten sie die zusammengefaltete Kleidung durcheinander, in der Apotheke spielten sie mit einer Modell-Toilette. „Und wer nimmt jetzt die Prunzschüssel mit?“, krächzte eine Räuberin beim Verlassen der Apotheke im Spital. „Das gibt was, bis ich das wieder aufgeräumt habt“, seufzte eine Mitarbeiterin angesichts der Unordnung im Laden. In einer Parfümerie verlangten die Narren nach einer Geruchsprobe. „Meine Räuberbräute stinken so und die Mannsbilder auch!“, rufte eine Räuberin.

Geschäfte erhalten Freibrief

Zufällig vorbeikommende Fußgänger in der Innenstadt waren teils irritiert, teils amüsiert von der Bande. Manche ergatterten ein Selfie mit einem der Maskernträger. Und immer wieder jubelten ihnen Ravensburger entgegen: „Kolba hoch – Verio!“

Eine Prise Schnupftabak mit den Räubern ist Pflicht. (Foto: Florian Peking)

Alle Geschäfte, die einen Überfall der Narren duldeten, wurden angemessen entlohnt. Der Räuberhauptmann höchstpersönlich stellte jedem Laden einen Freibrief aus: Für die restliche Dauer der diesjährigen Fasnet sollen sie von Überfällen der Räuber verschont bleiben, so die Urkunde.

Von all dem närrischen Rumgeblödel wurden die Räuber durstig. An so mancher Station ihres Raubzugs boten ihnen die Mitarbeiter ein Bier zur Stärkung an. Mit etwas Gerstensaft im Bauch waren die rotzfrechen Räuber dann auf einmal ganz zahm.