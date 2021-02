Narren in Oberschwaben tragen schon vor Aschermittwoch Trauer

Noch zwei närrische Tage, dann ist auch im Schussental eine eher traurige Fasnet Geschichte: kein Glonkerumzug, kein öffentlicher Rathaussturm, keine lustige Schülerbefreiung, keine Fasnetsumzüge oder stimmungsvolle Bälle. Dafür jede Menge Videoclips und Livestreaming im Internet. Die Narren tragen Trauer, lassen aber die Köpfe nicht hängen.

Absage in den 1960er-Jahren auch wegen Krankheit

Im langen Narrenleben von Artur Kopka, Urgestein bei der Baienfurter Henkerhauszunft, ist es bereits die dritte Fasnet, die mehr oder weniger ausgefallen ist: „1966 grassierte die Maul- und Klauenseuche. Es war ähnlich wie jetzt: Ein Virus hatte auch damals das öffentliche Leben lahmgelegt“, erinnert sich Kopka. 25 Jahre später fiel die Fasnet erneut aus: „1991 mussten wir wegen des Golfkriegs auf die Fasnet verzichten. Und jetzt müssen wir wegen des Coronavirus alle daheim bleiben. Ich hoffe doch sehr, dass wir in Zukunft von solchen Dingen verschont bleiben.“

Da ist es für Kopka wie für alle anderen Freunde der Narretei ein schwacher Trost, dass die moderne Technik ein kleines Ventil öffnet für ein stark reduziertes närrisches Treiben. Und da haben sich die Zünfte und Narrenvereine im Schussental eng miteinander vernetzt. Wenigstens virtuell haben sie die Macht in den Rathäusern an sich gerissen. Viele Hästräger haben bei sich zu Hause kurze Videoclips gedreht, die dann zu einem längeren Film zusammengeschnitten wurden.

Auch die Narrenmesse wird ins Internet verlegt

Am Sonntag gab es in der Baienfurter Kirche eine Narrenmesse, die per Livestream im Internet übertragen wurde.

Auch Heike Neuner, Zunftmeisterin der Schwarzen Veri in Ravensburg, berichtet ähnliches: „Wir machen viel online. Außerdem haben wir unsere Aktiven aufgefordert, beim Einkaufen ihr Häs zu tragen, damit wenigstens ein bisschen etwas von der Fasnet zu sehen ist.“ Das haben auch die anderen Zünfte und Vereine so gehalten. „Wir machen einfach das Beste aus der Situation“, sagt die Zunftmeisterin und hofft, dass 2022 wieder alles anders sein wird.

Aber ihr Optimismus ist noch etwas gebremst: „Wir können nur hoffen, dass im dritten Quartal ausreichend Impfstoff vorhanden ist, damit wir dann wieder ein halbwegs normales Leben führen können.“ Es seien nicht nur die finanziellen Einbußen, die alle Zünfte drücken, betont Neuner. Die direkten Kontakte, das Gemeinschaftserlebnis bei vorbereitenden Sitzungen und den öffentlichen Veranstaltungen werden besonders in der auf die virtuelle Schiene verlagerten Fasnet schmerzlich vermisst. „So langsam reicht’s. Aber wir müssen vernünftig sein“, fasst Heike Neuner die Gefühlslage der Narren zusammen.

Hände in den Schoß zu legen – keine Option für die Narren

Ganz ähnlich ergeht es Judith Schönwald, Jugendwartin bei den Weingartener Bockstallnarren: „Ich bin 35 Jahre alt und genauso lang bei der Fasnet dabei. Für mich ist das alles jetzt eine ganz schlimme Erfahrung.“ Aber einfach im Wohnzimmer zu sitzen und die Hände resigniert in den Schoß zu legen, komme für echte Narren nicht infrage: „Wir sind eben vereinzelt am Gumpigen Donnerstag in die Kitas und Schulen gegangen und haben den Kindern kleine Geschenke gebracht, damit sie so etwas wie eine Schülerbefreiung erleben“, erzählt Schnönwald.

Außerdem hat ihre Familie einen privaten Narrenbaum im Garten aufgestellt und die Fasnetsfahne gehisst. Kritik an den staatlichen Maßnahmen übt sie hingegen nicht: „Corona ist nicht zu unterschätzen. Daher müssen wir alle vorsichtig und diszipliniert sein. Das Wichtigste aber ist, dass wir die Fasnet in unserem Herzen tragen. Dann können wir uns umso mehr freuen, wenn wir wieder wie gewohnt zusammen feiern können.“

Nicht überall akzeptierten Narren, dass die Fasnet ausfällt: In Überlingen (Bodenseekreis) versammelten sich am Samstagabend zur Zeit des traditionellen Hänsele-Umzugs unerlaubt etwa 55 Narren, wie die Polizei berichtete. Hinzu kamen etwa 200 überwiegend kostümierte Besucher am Straßenrand. Erst nach Diskussionen und Platzverweisen ließ sich die Veranstaltung laut Polizei unterbinden. Ganz anders im Kreis Ravensburg – hier konnte die Polizei am Sonntag von einer gänzlich ruhigen Lage in Sachen Narretei berichten.