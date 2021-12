Namenssponsor für die Ravensburg Razorbacks

Der Sensor- und Automatisierungstechnik-Hersteller ifm wird Namenssponsor der Ravensburg Razorbacks. Das teilte der GFL1 Süd-Verein mit. Demnach spielen die Oberschwaben ab sofort unter dem Namen ”ifm Razorbacks – Ravensburg“.

Schon seit Jahren sei die ifm-Unternehmensgruppe aus Tettnang ein verlässlicher Partner, schreiben die Ravensburg Razorbacks. Nun hätten sich beide Parteien dazu entschlossen, die Partnerschaft noch weiter auszubauen und auch längerfristig fort zu führen. Beide hätten ein umfangreiches Rechtepaket geschnürt, das neben dem Namensrecht auch viele zusätzliche Sponsoringmaßnahmen beinhalte. 2012 habe sich das international tätige Unternehmen erstmals dazu entschieden, in die Jugend der Footballer aus dem Schussental zu investieren. Diese Unterstützung der Jugend, die mit einem Satz Trikots begann, sei seither kontinuierlich ausgeweitet worden. Zuletzt sicherte sich ifm 2019 einen der Plätze als Trikotsponsor der GFL-Mannschaft.

Vor Beginn der kommenden GFL-Saison rückt ifm ins Zentrum des Vereinslogos. Der Vertrag als Namenssponsor sei zunächst auf drei Jahre ausgelegt, teilten die Razorbacks mit. „Wir haben von ifm ein Commitment bekommen, wie wir es uns im Hinblick auf einen potenziellen Namenssponsor nicht besser hätten wünschen können.“ zeigt sich Ronny Rühlemann, Leiter Marketing der Razorbacks, begeistert: „Wir verstehen uns als Partner auf einem gemeinsamen Weg, zu welchem sich die ifm mit der Vereinbarung bekannt hat. Das zeigt sich auch daran, dass die Partnerschaft nicht auf eine kurzfristige Marketingkampagne ausgelegt ist, sondern gezielt langfristig angelegt ist. Es bieten sich nun mittel- und langfristige Entwicklungsmöglichkeiten, wobei wir klar den Fokus auf den Bereich Coaching, sowohl für die GFL-Mannschaft und unsere zweite Mannschaft, aber auch für unsere sehr erfolgreichen Jugendmannschaften, legen werden.“

Auch bei ifm verstehen die Verantwortlichen das Namenssponsoring nicht als kurzfristiges Zweckbündnis. „Es geht uns ganz klar um den Verein, seine Ambitionen, was die nachhaltige sportliche Zielstellung betrifft und dessen Weitblick, mit Talenten aus der Region wachsen zu wollen“, stellt Steffen Fischer, ifm-Geschäftsführer Personal und Mitglied der zentralen Geschäftsführung, klar und macht deutlich: Die Vereinsfarben der Razrorbacks bleiben Blau, Rot und Weiß, werden also nicht an das Orange des neuen Namensgebers angepasst.