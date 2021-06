Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zehn Jugendliche und junge Erwachsene im SBBZ St. Christoph Zußdorf starten mit einem Nähkurs in den eigenen Schulräumen. Gefördert wird das neue Schulprojekt von der Bildungsstiftung der Sparkasse Ravensburg mit einer Gesamtsumme von 1.612,57 Euro. „Im Bildungsplan Baden-Württemberg für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren sind keine Vorgaben für Lehrplan und Unterricht aufgeführt“, informierte Petra Huber, Projektleiterin der St. Jakobus gGmbH. In erster Linie gehe es darum, dass die Schüler nähen lernen. Die Kleidungsstücke und andere Näharbeiten sollen beim internen Adventsmarkt und über die online-Plattform Etsy zum Kauf angeboten werden. Der Erlös fließt in den Schullandaufenthalt.

Die Jugendlichen, die von dem Projekt profitieren werden, haben eine Bindungsstörung und/oder traumatisierende Lebenserfahrungen. Ihr geringes Selbstbewusstsein, aufgrund erlebter belastender Lebensgeschichten, erlaubt es ihnen nicht, senkrecht ins Leben zu starten. Speziell für die Schüler in der letzten Schulstufe soll es eine Option geben, sich im textilen Werken weiter zu bilden. Geweckte und geförderte Talente qualifizieren zur Werkstattfähigkeitsprüfung in diesem Fachbereich.

Wegbereiter in eine berufliche Zukunft: Das „Nähzimmer“ wird im Altbau der Schule eingerichtet. Voraussetzung für Stoffkunde sowie der Umgang mit Nadel, Faden, Schere und Nähmaschine ist ein stabiler Rahmen. Zukunftsorientierte Ziele werden weiterentwickelt, wie der selbstverwaltete Online-Einkauf. Die Bildungsstiftung der Sparkasse Ravensburg ist Wegbereiter in eine berufliche Zukunft. Herzlichen DANK für die großzügige Unterstützung.