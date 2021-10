Nächster Erfolg für die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt

Ravensburg (sz) - Die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt eilt in der Ringer-Regionalliga von Sieg zu Sieg. Mit einem deutlichen 25:8-Auswärtserfolg bei der WKG Weitnau-Wieslet festigte die Mannschaft die Tabellenführung vor der punktgleichen RG Hausen-Zell (jeweils 12:2 Punkte).

Der Stabilität im Mannschaftsgefüge tut es gut, dass zum zweiten Mal in dieser Saison die volle Mannschaftsstärke von zehn Kämpfern auf die Matte gingen. Dadurch müssen nicht immer schon von Beginn an vier Minuspunkte aufgeholt werden. Wie so oft in den vergangenen Kämpfen eilten die KG-Ringer in den ersten Kampfbegegnungen den Gastgeber davon. Bereits nach vier Begegnungen stand es 13:0 für die KG. Alexander Tonn, weiterhin ungeschlagen in der 57 Kilo-Klasse, gewann auf Schulter gegen Axel Graff. David Stumpe im Schwergewicht legte sogleich mit einem 13:0-Punktsieg gegen Michael Herzog nach. Nach Magomed Makaevs kampflosen Punkten folgte ein hart umkämpfter, aber nie gefährdeter 6:3-Punktsieg Timofei Xenidis (98kg fr.) über Manuel Läufer, der vor allem durch seine passive Ringweise auffiel.

Nach einer Überlegenheitsniederlage von Moritz Buck gegen einen der besten 66iger der Liga, Stefan Dobri, brachte Simon Weißhaar (86kg gr.) mit seinem 10:5-Punktsieg über Jonas Dürr die KG wieder in die Spur. Nach Lukas Bucks technischer Überlegenheitsniederlage in der 71kg-Klasse im griechisch-römischen Stil gegen Simon Dürr folgten weitere Siege mit Höchstwertungen für Adrian Wolny (75kg fr.) gegen Simon Leisinger durch einen Schultersieg und Valeriu Toderean gegen Stefan Kilchling (technische Überlegenheit). David Wolf (80kg fr.) ließ in seinem Kampf nie einen Zweifel aufkommen, dass er mit seinen jungen 18 Jahren gegen den erfahrenen Dennis Kronenberger mit seinem 9:3-Punktsieg nicht Herr der Lage sein würde.