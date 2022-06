Nachwuchsspieler Moritz Krimmer wechselt nach Nürnberg

Nachwuchsspieler Moritz Krimmer aus Ravensburg verlässt Ratiopharm Ulm und steht zur kommenden Saison 2022/2023 in der zweiten Basketball-Bundesliga ProA für die Nürnberg Falcons auf dem Parkett.

Im Januar 2020 feierte der Forward sein Profi-Debüt in Ulm. Trotz seines jungen Alters kam Krimmer in der Saison 2021/22 unter Headcoach Jaka Lakovic auf 28 BBL-Einsätze, in denen er im Schnitt über fünf Minuten auf dem Feld stand. Ein noch besseres Bild geben seine internationalen Zahlen ab: zwölf Spiele bestritt Krimmer im Eurocup. In durchschnittlich 7:21 Minuten kam der Ulmer auf 1,6 Punkte und 1,2 Assists. „Auf die letzten beiden Profi-Jahre blicke ich sehr stolz zurück. Mich in der ProB durchzusetzen und dadurch einen festen Platz im BBL-Kader zu bekommen, hat meine Erwartungen weit übertroffen. Natürlich ist die Konkurrenz riesig und ich konnte meist nicht ganz so lang auf dem Feld stehen, trotzdem habe ich neue Eindrücke gesammelt und Vieles gelernt. Ich bin noch jung und werde weiterhin alles geben, um in Zukunft noch öfter auf dem BBL-Parkett zu stehen“, zeigt sich der 21-Jährige dankbar.

Die Zeit in Ulm war für Moritz Krimmer eine besondere: „In den knapp sieben Jahren habe ich so viel erlebt, Ulm wird mir immer positiv im Gedächtnis bleiben.“