Wer sich für eine Ausbildung zum Forstwirt interessiert (Ausbildungsbeginn: 1. September) kann sich über den Link https://bewerberportal.landbw.de/forstbw_ausb/index.html informieren und bewerben. Bewerbungen für einen Praktikumsplatz zum Einstieg in die Ausbildung sind per E-Mail an altdorfer-wald@forstbw.de möglich.