Nachwuchsfahrer des KJC schaffen es in die Top Zehn

Die Nachwuchsfahrer des FEO-Juniorteam des KJC Ravensburg sind bei verschiedenen Rennen gestartet. Es gab mehrere Top-Zehn-Platzierungen.

Im bayerischen Günzach wurde der letzte Lauf für den 4-Länder-Schüler-Cup ausgefahren und gleichzeitig die bayerische Kriteriumsmeisterschaft. Leo Wetzel und Linus Schmid vom KJC starteten in der U13 auf dem 800 Meter langen Rundkurs, der mit seiner recht steilen Zielgerade 15-mal zu befahren war. Leo Wetzel belegte im Zielsprint Platz sieben, Linus Schmid wurde Elfter. In der U15 fuhren Ferdinand Hübner und Heidy Lutz die 20 Runden. Hübner hielt sich lange in der Spitzengruppe konnte das hohe Tempo am Ende aber nicht mehr mitgehen und wurde Elfter. Lutz wurde Siebte bei den Mädchen. Ferris Gauer-Nachbaur vom KJC-Juniorteam fuhr die 40 Runden in der U17. Nach einem furiosen Start setzte sich der Ravensburger an die Spitze. Dem sehr hohen Tempo der ersten Runden musste er dann aber Tribut zollen und die Spitzengruppe ziehen lassen und kam auf 14 ins Ziel.

Ferris Gauer-Nachbauer und Luca Teuscher starteten auch in Wangen und kamen in der U17 auf die Plätze sieben und zehn. Im Rennen der Jedermannklasse waren Benjamin Koch, Anton Rauch und Frank Pfeiffer aus dem KJC-FEO-Jedermann-Team am Start. Koch wurde Dritter, Pfeiffer trotz Sturzpech Zehnter und Rauch kam als 20. ins Ziel.