Nachwuchs im Torrausch: 24 Treffer in drei Spielen

Eins steht fest: Langweilig ist es in den drei Spielen der Nachwuchs-Fußballer des FV Ravensburg nicht geworden. 24 Tore fielen in den drei Partien der Ravensburger. Die A-Junioren und die B-Junioren besiegten in der Fußball-Verbandsstaffel jeweils die TSG Ehingen mit 7:1. Einen bitteren Samstagnachmittag erlebte Ravensburgs U15 in der Oberliga. Sie kamen beim SV Waldhof Mannheim mit 8:0 unter die Räder.

A-Junioren-Verbandsstaffel Süd: TSG Ehingen – FV Ravensburg 1:7 (0:3) – Tore: 0:1 Dennis Montero (13.), 0:2, 0:3 Mario Scheiter (20., 24.), 0:4, 1:7 Moritz Hartmann (50., 90.), 1:4 Mohamed Sangare (56.), 1:5 Niklas Schnell (67.), 1:6 Armin Alvari (77.) – FV: Port, Montero (68. Merk), Biewer, König (68. Alvari), Huber, Scheiter, Lupfer (46. Schnell), Halder, Schmid (68. Brankovic), Hartmann, Aras.

Bei einem völlig überforderten Tabellenletzten spielte die U19 der Ravensburger ihre große Offensivstärke voll aus. Nach einer kurzen Abtastphase eröffnete Dennis Montero nach 13 Minuten den Torreigen. Mario Scheiter und Moritz Hartmann trafen in der Folge doppelt, Niklas Schnell verwandelte einen Freistoß direkt und auch der eingewechselte Armin Alvari trug sich in die Torschützenliste ein. Einziger Schönheitsfehler war der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:4 durch Mohamed Sangare. Mit dem 7:1-Auswärtssieg sammelte Ravensburg wichtiges Selbstbewusstsein für das wichtige Heimspiel am kommenden Wochenende. Dann kommt die TSG Balingen ins Wiesental. Die TSG ist nach elf Spieltagen unangefochtener Tabellenführer und bislang ohne jeden Punktverlust.

B-Junioren-Verbandsstaffel Süd: FV Ravensburg – TSG Ehingen 7:1 (3:1) – Tore: 1:0 Lukas Pfister (3.), 1:1 Dominik Martin (27. FE), 2:1 Sean Brecht (32.), 3:1, 4:1, 6:1 Elion Kelmendi (40., 52., 73.), 5:1 Elias Gresser (57.), 7:1 Adrian Xhemaili (76.) – FV: Pialoudis, Olschewski, Gierer, Stehle (57. Agbodemegbe), Ekincioglu (56. Moore), Pfister, Ademi, Brecht, Kelmendi, Bloching (61. Herold), Gresser (61. Xhemaili).

Im Gleichschritt mit den A-Junioren besiegten auch Ravensburgs B-Junioren die TSG Ehingen mit 7:1. Drei Minuten dauerte es, bis Lukas Pfister die Ravensburger in Führung schoss. Ein Elfmeter brachte Ehingen den Ausgleich, dann setzte sich Ravensburgs Tormaschinerie in Gang. Drei Mal Elion Kelmendi und dazu Sean Brecht, Elias Gresser und der eingewechselte Adrian Xhemaili schossen den 7:1-Endstand heraus. Mit dem Sieg bleibt Ravensburg auf Rang vier in der erweiterten Spitzengruppe. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Reutlingen.

C-Junioren-Oberliga: SV Waldhof Mannheim – FV Ravensburg 8:0 (5:0) – Tore: 1:0, 6:0 Younes Azahaf (4., 38.), 2:0, 4:0, 5:0 Marlon Ludwig (9., 27., 35.), 3:0, 7:0 Luke Pförtner (13., 39.), 8:0 Moritz Kriegler (50. Eigentor) – FV: Heidt, Huß, Klein (43. Nasic), Bolgert (36. Forstenhäusler), Mahle, Birkenmaier (28. Strunk), Lebeka, Gashaj, Fricker, Kriegler, Hertnagel (36. Neher).

Ravensburgs C-Junioren erwischten in Mannheim einen rabenschwarzen Tag. Nach guten Anfangsminuten verlor die U15 völlig den Faden, lag bereits nach einer Viertelstunde mit 0:3 zurück. Bis zur Pause stand es 0:5, fünf Minuten nach Wiederanpfiff gar 0:7. Ravensburgs Trainerteam versuchte von Systemumstellungen bis Spielerwechseln alles, der Tabellenzweite Waldhof blieb aber haushoch überlegen. Am Ende war es sogar Torhüter Valentin Heidt zu verdanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel.