„nachtsam. Mit Sicherheit besser feiern“ – Unsichere Orte melden

Passend zur Öffnung der Clubs und Diskotheken startet das Land auch in Ravensburg das Projekt „nachtsam. Mit Sicherheit besser feiern“ mit einer Plakatierungskampagne ab Dienstag, 29. März, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ziel ist es, für mehr Sicherheit im Nachtleben – vor allem für Frauen – zu werben.

Die vom Sozialministerium finanzierte Kampagne richtet sich im an Betreiber von Clubs, Bars, Diskotheken, Tanzschulen und Veranstalter von Festen. Unter dem Motto „Gemeinsam achtsam durch die Nacht“ sollen nun im zweiten Schritt Besucherinnen und Besucher von Clubs, Bars oder Festen angesprochen werden. Der Slogan will darauf hinweisen, dass Feiernde aufeinander achten und Grenzen respektieren, so dass alle unbeschwert feiern können. Dafür will die Kampagne sensibilisieren. Die Plakate hängen bis Mitte April, eine zweite Aktion folgt im Mai. Weitere Informationen zu den Schulungen und der Kampagne finden sich im Internet unter www.nachtsam.info.

Sicherheit im Nachtleben bezieht sich auch auf ein sicheres Nachhausekommen. Neben der Planung des Heimwegs spielt dabei auch das subjektive Sicherheitsgefühl eine Rolle. Passend zur Kampagne kann bis Mitte April auf Orte, Wege oder Plätze hingewiesen werden, die Gefühle von Unsicherheit verursachen, weil etwa die Straßenbeleuchtung nicht ausreichend ist oder die Situation wegen Gebüschen unübersichtlich ist. Das Landratsamt hat dazu für die Städte und Gemeinden im Schussental die Internet-Adresse www.t1p.de/obr-sicherheit.de eingerichtet, auf der diese Plätze unter anderem mit Fotos gemeldet werden können.