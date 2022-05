„Nacht des Fado“ in der Zehntscheuer

Mit Sofia Ramos kommt am Mittwoch, 25. Mai, bei der „Nacht des Fado“ eine der jüngeren Fado-Stimmen der portugiesischen Metropole Lissabon in die Ravensburger Zehntscheuer. Einlass und Gastro ab 19 Uhr, das „Sofia Ramos & Carlos Leitao Ensemble“ spielt ab 20 Uhr. Karten im Vorverkauf und an der Abendkasse kosten 24 Euro, ermäßigt 22 Euro (für Zehntscheuermitglieder 20 Euro). Vorverkauf in Ravensburg bei der Tourist-Info, beim Musikhaus Lange, bei der Schwäbischen Zeitung sowie bei allen bekannten Vorverkaufs-Stellen der Region.