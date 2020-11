Nacht der Lichter am 27. November in der Ravensburger Jugendkirche Joel

Die Jugendkirche Joel veranstaltet am Freitag, 27. November, in der Jodoks-Kirche in Ravensburg eine „Nacht der Lichter“. Aufgrund der Pandemie findet das beliebte Event in der Tradition des ökumenischen Begegnungsortes im französischen Taizé dieses Jahr in einem abgewandelten Rahmen statt, heißt es in einer Pressemitteilung der katholischen Seelsorgeeinheit Ravensburg Mitte.

Um die Besuchszeiten zu entzerren gibt es zwischen 18 und 21 Uhr die Möglichkeit zur persönlichen Anbetung. Licht, Gebetsimpulse und Musik aus Taizé zum Zuhören schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre im Kirchenraum. Bereits am Donnerstag, 26. November zwischen 16 und 18 Uhr erklingen im dekorierten Kirchenraum Taizé-Gesänge.

Das Team der Jugendkirche hat für die beiden Abende ein spezielles Schutzkonzept entwickelt, um Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Eine Mund-Nase-Bedeckung muss während des Aufenthalts in der Kirche getragen werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig, die Zahl der Sitzplätze ist jedoch begrenzt.