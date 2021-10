Nachlese der Räubertaufe 2021

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei herrlichstem Wetter fand Mitte September die Räubertaufe 2021 im Garten des Zunftheims Wernerhof statt.

Zunftmeister Jürgen Breg und Maskenmeister Markus begrüßten die Gäste. Zum Auftakt der Veranstaltung gaben die Schwarze Veri Schalmeien eine musikalische Kostprobe ihres Könnens.

Noch vor der Verabschiedung der scheidenden Mitglieder des Zunftrates, stellte Zunftmeister Jürgen Breg seinen neugewählten Zunftrat vor. Die ausgeschiedenen Zunfträte Heike Neuner, Andrea Martin und Martina Prause erhielten aus den Händen des Zunftmeisters ein Bildgeschenk als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung der Zunft für deren geleistete Arbeit.

Dem Protokoll folgend stand die Verleihung der Auszeichnung des Alemannischen Narrenringes an. Frank Spleiß (Vize-Präsident / Vize-Narrenmeister) und Reiner Stadler (Chronist / Ordenskapitel) zeichneten verdiente Mitglieder mit dem ANR-Hästrägerorden aus. Den Hästrägerorden mit Silberkranz erhielten: Ernst Breg, Martina Roos, Oliver Härtl, Roland Amann und Guido Schmid.

Eine der höchsten Auszeichnungen konnte von den Vertretern des ANR an die Ehrenzunfträtin Christine Fischer verliehen werden: Den Ehrenhäsorden Goldschliff. Sie wurde damit für ihr langjähriges Engagement in und für die Ravensburger Schwarze Veri Zunft e.V. geehrt.

Die neugewählte Ordensmeisterin Babsi Jud verlieh die Holzorden der Zunft an Zunftmitglieder, die sich diese Auszeichnung durch ihren jahrelangen und unermüdlichen Arbeitseinsatz im Dienst der Zunft verdient haben. Die Überreichung der Orden übernahm die ausgeschiedene Zunftmeisterin Heike Neuner, da die Orden aufgrund der Corona-Pandemie nicht in der vergangenen Fasnet übergeben werden konnten.

Unter dem Klang der Totenglocke versammelten die Täuflinge am Strick hinter dem Henker. Dieser führte sie durch den Garten hin zur Taufstätte. Die Räuber hatten sich etwas Neues einfallen lassen: Ein eigens für die Taufe angefertigtes Gerüst mit integrierter Eimer-Kipp-Einrichtung stand für zu Taufenden bereit. Penibel auf Abstand achtend stempelte Maskenmeister Markus mit Stempelaufsatz am Stecken die inzwischen durchnässten Getauften. Auch die neugewählten Zunfträte wurden nicht verschont - sie erhielten ebenfalls eine Dusche. Damit sind die Neumitglieder traditionsgemäß in die Zunft aufgenommen.