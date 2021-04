Nachhaltiger Einsatz für den tropischen Regenwald

„Wieso sammelt ihr für den tropischen Regenwald, gibt doch genug?“. „Für was brauchen wir denn überhaupt den Wald dort?“ Mit Fragen dieser Art mussten sich die „Regenwaldkinder“ der ersten Stunde bei Info-Ständen auf dem Lederhausplatz in Ravensburg auseinandersetzen.

Heute dürften sich Fragen dieser Kategorie in Anbetracht der überragenden Bedeutung der tropischen Regenwälder für die weltweite Klimastabilität weitestgehend erübrigen. Auch, dass Millionen von Organismen, bekannte und unbekannte, durch die weltweite Brandrodung vernichtet werden, dürfte inzwischen Eingang ins Allgemeinwissen gefunden haben.

Im Mai 1991 fand sich nach Abschluss der Unterrichtseinheit „Schönheit und Gefährdung der tropischen Regenwälder“ im Biologieunterricht der Klasse 11 am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium der Edith-Stein-Schule ein „Aktionsteam“ zusammen, welches sich für den nachhaltigen Schutz des tropischen Regenwaldes in Costa Rica engagieren wollte. Die Schülerinnen wurden dabei inspiriert von der Gründung des „Schwedischen Kinderregenwaldes“ im Jahre 1987 durch Grundschüler in Schweden. Durch „Regenwaldkinder“ aus inzwischen 44 Nationen entstand daraus der „Internationale Regenwald der Kinder“, heute Bestandteil des UNESCO-Biospährenreservates „Water and Peace“. Ein weiterer „Kinderregenwald“ ist die „Internationale Brücke der Kinder“, Teil eines UNESCO-Weltnaturerbes im Norden von Costa Rica.

Als „offizielles Schulprojekt“ erfuhr die Schülergruppe von Beginn an weitreichende Unterstützung durch die Stadt Ravensburg und das Landratsamt.

Als im Jahre 1996 mit Hilfe der BUND-Ortsgruppe Ravensburg die Pflanzungen von Streuobst-Hochstammbäumen auf der Gemarkung des Landkreises begonnen wurden, zeigte sich der Natur- und Umweltfonds der Kreissparkasse Ravensburg ausgesprochen großzügig. Mit dessen weitreichender finanziellen Unterstützung konnten bis heute bei nahezu 80 Pflanzungen etwas mehr als 2100 Obstbäume gesetzt werden.

Das Engagement des Teams für den Naturschutz blieb nicht unbemerkt. Zahlreiche Ehrungen konnten errungen werden, wie z. B. der Karl Bertsch-Preis der Stadt RV (1993, 2011), Zweiter Preisträger des Deutschen Bürgerpreises (2009), Anerkennung als UNESCO-Projekt der Weltdekade (2007, 2009, 2011), Umweltpreis der KSK RV (2008) und Kulturlandschaftspreis (2012).