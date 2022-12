Nachhaltige Entwicklung im Vordergrund

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Vernetzen Unterrichts nahm die achte Klasse des Gymnasiums St. Konrad an dem von der Bürgerstiftung des Kreises Ravensburg in Kooperation mit dem Kreisjugendring organisierten Wettbewerb „Preisgekrönt“ teil. „Jung, nachhaltig engagiert“, mit diesem Motto haben sich die Schüler in den letzten Wochen beschäftigt. Sie haben das erlernte Wissen an andere Schulklassen im Bildungszentrum St. Konrad in Form eines Lehrpfades in der Schule näher gebracht. Dabei ging es um Klimawandel, den ökologischen Fußabdruck, Artenvielfalt, klimafreundliche Ernährung sowie gute Tipps und Lösungswege für die Schule und das Leben außerhalb des Schulalltags. Ziel ist es, mehr nachhaltige Werte in der Schule zu erfahren und schon von klein auf den Schülern an der Schule das Bewusstsein für die Umwelt zu vermitteln – und das ist mit diesem Lehrpfad sicherlich auch gut gelungen. Beim Wettbewerb waren 21 verschiedene Projekte beteiligt. Die Projekte wurden von einer Jury bewertet und ausgezeichnet. Die fünf besten Projekte wurden Ende November ausführlich vorgestellt und mit Preisgeldern belohnt. Das Gymnasium St. Konrad erhielt einen Anerkennungspreis in Höhe von 300 Euro.