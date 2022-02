Nachhaltige Angebote für Gäste und Bürger sichtbar machen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In einem Integrationsseminar haben Studierende Freizeitwirtschaft die Nachhaltigkeitsstrategie der Tourist Information Ravensburg unterstützt. Das Ergebnis findet sich auch auf der Webseite der Tourist Information wieder – denn dort haben die Studierenden nachhaltige Angebote zu Einkauf, Essen, Mobilität und mehr veröffentlicht.

Nachhaltigkeit ist für die Tourist Information schon seit einiger Zeit ein wichtiges Thema – so legt sie bereits viel Wert darauf, ihr touristisches Angebot nachhaltig zu gestalten. Dies lässt sie zudem über das TourCert Siegel zertifizieren und somit auf den Prüfstand stellen. Das Projekt von vier Studierenden Freizeitwirtschaft der DHBW Ravensburg, Bettina Kramer, Anne-Marie Reiß, Julia Dietrich und Leon Kiefer, kam da gerade recht. Sie haben nachhaltige Angebote in Ravensburg sichtbar gemacht und zwar in den Kategorien Mobilität, (Er)leben, Essen und Kaufen. Anhand von selbst erarbeiteten Kriterien listen sie schließlich auf, welche Gaststätten oder Läden nachhaltige Angebote haben oder wie es um eine nachhaltige Mobilität in der Stadt bestellt ist.

Sechs Gruppen von Studierenden der DHBW Ravensburg hatten sich mit Nachhaltigkeit in der Tourismuswirtschaft auseinandergesetzt und sich dazu jeweils Partner aus der Praxis gesucht. „Bei diesem Integrationsseminar war es uns besonders wichtig, dass nicht nur Konzepte erarbeitet werden, sondern dass diese auch ganz praktisch umgesetzt werden“, sagt Prof. Dr. Conny Mayer-Bonde, die gemeinsam mit Henrike Zimmer das Projekt betreut hat. Im Falle der Tourist Information Ravensburg war das die Darstellung der nachhaltigen Angebote auf der Webseite der Stadt. „Wir sind froh über die Unterstützung der DHBW. Es ist viel Arbeit, neben dem Kriterienkatalog dann zudem noch den Angeboten mit viel Recherche auf den Grund zu gehen“, sagt Katja Böhmer, Leiterin der Tourist Information.

Kooperationspartner bei diesem Seminar war die Zertifizierungsorganisation TourCert, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, ökologische, soziale und ökonomische Unternehmensverantwortung im Tourismus zu fördern. Ziel war es, die Nachhaltigkeit als grundlegendes Handlungsprinzip im Tourismus zu vermitteln. Und ganz konkrete Vorschläge für die Implementierung nachhaltigen Handelns vorzulegen.

Hier geht es zu der Webseite: www.ravensburg.de/rv/tourismus/nachhaltigkeit/nachhaltigkeit.php.