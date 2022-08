Nach zwei Jahren heißt es wieder „Ravensburg spielt“

„Ravensburg spielt“ musste zweimal wegen der Corona-Pandemie ausfallen – jetzt kommt die Veranstaltung zurück, wie die Ravensburger sie kennen: Die Innenstadt verwandelt sich am 10. und 11. September (11-18 Uhr) in ein großes Spielzimmer.

Digitale Spiele haben zum zweiten Mal einen eigenen Veranstaltungsbereich im Historischen Rathaus und können dort ausprobiert werden. Was den Organisatorinnen Schwierigkeiten bereitete bei der Planung, das waren Personalprobleme.

Einige Absagen von Institutionen

„Es war eine Anstrengung, das Rad nach zwei Jahren Pause wieder in Schwung zu bringen und Partner herzukriegen“, sagt Franziska Eger, Mitarbeiterin im städtischen Kulturamt und für die Veranstaltung verantwortlich. Das Programm sei jetzt gut gefüllt, berichtet Eger. „Aber wir hatten ein paar Absagen von Institutionen, die gerne mitgemacht hätten, das aber mangels Personal nicht leisten konnten“, sagt sie.

Von Vorteil für ihre Planung war, dass die pandemiebedingten Vorschriften für Veranstaltungen so weit zurückgefahren worden sind, dass man schon recht früh davon ausgehen konnte: „Ravensburg spielt“ wird stattfinden. 2019 war das Veranstaltungskonzept modernisiert und die Stadt dabei von einer Agentur begleitet worden. Das überarbeitete Konzept geht nun also zum zweiten Mal an den Start.

Im Flugsimulator über Ravensburg schweben

Kulturamtsleiterin Verena Müller sagt: „Ravensburg ist die Stadt der Spiele – und bei dieser Veranstaltung merkt man auch, was das bedeutet.“ Sie spricht von „schöner Stimmung“, davon, dass erwachsen gewordene und längst umgezogene Ravensburger mit ihren Kindern dafür wieder in die Stadt kommen und sich Besucher allen Alters vom Spielen begeistern lassen.

Das Veranstaltungsgelände in der Altstadt ist in vier Zonen eingeteilt. Die relativ junge Digitalzone ist im Rathaus untergebracht. Dort kann an Spielekonsolen gezockt werden, auch Anwendungen mit Virtual-Reality-Brillen stehen den Besuchern zur Verfügung. Mit einem Flugsimulator, in dem man ebenfalls eine solche Brille trägt, kann man über Ravensburg schweben.

Sportlich geht es in der Bachstraße zu

In der Spielzone auf dem Marienplatz stehen Gesellschaftsspiele – sowohl Neuigkeiten als auch Klassiker – zur Verfügung, die man sich ausleihen kann. Die Kreativzonen in der Bachstraße und auf dem südlichen Marienplatz wird vor allem Organisationen wie zum Beispiel von Polizei, Rettungsdiensten, aber auch Vereinen und Kirchen betreut – sie bieten unter anderem Nistkastenbau, Kinderschminken, T-Shirts-Bemalen und vieles mehr an.

Sportlich wird es in der Bachstraße, wo die Kunstradfahrer ihre Bühne haben, und auf dem südlichen Marienplatz. Auch hier sind viele Partner an Bord, etwa der American-Football-Verein Ravensburg Razorbacks, aber auch Tanzschulen. „Da kann man sich richtig austoben“, kündigt Franziska Eger an.

Imbissstände beim Markt werden verlegt

Die Hauptbühne steht wie gewohnt auf dem Marienplatz. Dort wird „Ravensburg spielt“ am Samstag, 10. September, um 11 Uhr eröffnet. Die Dudelsackgruppe „Mehlsäcke“ tritt dort unter anderem auf. Wegen der Bühne werden die Imbissstände des Wochenmarkts auf den nördlichen Marienplatz direkt am Frauentor verlegt. Der Holzmarkt kann wegen der aktuellen Baustelle dort nicht für die Veranstaltung genutzt werden.

Auch die Bühne des Hirschgrabenfestivals wird von „Ravensburg spielt“ genutzt, der Park ins Veranstaltungsgelände einbezogen, vor allem Tanzvorführungen sind hier geplant. Ebenfalls zum Programm zählt bekanntermaßen das Riesenpuzzle im Schwörsaal und eine lange Spielenacht im Kornhaussaal, die am Samstag, 10. September, stattfindet und bis 2 Uhr nachts dauert.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Für „Ravensburg spielt“ werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an kultur@ravensburg.de anmelden oder spontan zum Helfertreff kommen, bei dem die Aufgaben verteilt werden. Dieser findet am Dienstag, 6. September, um 19 Uhr im Kornhaussaal statt.